L’open web, emblème de liberté et de diversité sur internet, vacille sous les aveux récents de Google. Alors que le géant vantait jusqu’alors la vitalité du web et sa capacité à alimenter un large éventail de sites, une position inattendue vient d’émerger dans la sphère publique : le web ouvert serait en voie de disparition, remodelé par des changements profonds du marché et accéléré par l’essor de nouvelles technologies comme l’IA.

Cette déclaration étonne autant qu’elle alimente les interrogations, surtout face à la dépendance de nombreux éditeurs à la publicité display et à la réorganisation du secteur.

Google admet le déclin : une rupture inattendue

Dans une démarche inédite, Google reconnaît formellement que « l’open web est déjà en rapide déclin », une prise de position surgie lors d'une déposition devant la justice américaine.

But wait, what is Google's side of story as they also just posted their 25 pages. Google states (this is news by the way)

"the open web is already in rapid decline"

which IMHO is a pretty rich claim considering Google has dominated distribution, design, monetization of it. /10 pic.twitter.com/EurqoON3CP — Jason Kint (@jason_kint) September 6, 2025

Cette volte-face s’oppose ouvertement aux assurances maintes fois répétées par la firme, qui insistaient sur une santé rayonnante du web et le rôle moteur du search pour les sites partenaires.

Google, jusque-là prompt à défendre sa stratégie face aux critiques, avance que la proposition de démantèlement d’une partie de ses activités publicitaires ne ferait qu’accélérer cette tendance, fragilisant davantage les éditeurs tributaires du modèle de la publicité display classique.

Les éditeurs dans la tourmente face à la chute du trafic

Nombreux sont les éditeurs et créateurs de contenus indépendants qui constatent chaque jour la contraction de leur audience. Le phénomène, largement attribué aux changements d’algorithmes opérés par Google et à la montée en puissance des assistants IA, se traduit par une perte d’affluence sur les sites traditionnels.

Ces évolutions impactent directement la viabilité économique des entreprises web, majoritairement tournées vers la monétisation par la publicité display. Les revenus du display en open web diminuent, tandis que de nouveaux formats prennent le relais et que l'IA réoriente la façon d'effectuer des recherches et d'obtenir des réponses, souvent sans nécessité de passer par les sites internet disposant de l'information.

La part du trafic orienté par Google reste controversée, la firme arguant que la qualité des clics s’améliore malgré des volumes stables, mais les plaintes de centaines d’éditeurs démentent cet optimisme.

L’effet boule de neige des nouveaux formats publicitaires

À côté de la crise du display classique, le marché publicitaire digital connaît un virage marqué vers de nouveaux formats. Les investissements massifs dans la TV connectée et le retail media témoignent d’une redirection des budgets des annonceurs au détriment du modèle open-web historique.

Google reconnaît cette mutation rapide qui redistribue les cartes du secteur et accroît la pression sur les plateformes traditionnelles. L’incertitude grandit quant à la capacité des éditeurs à s’adapter ou à survivre dans ce nouvel univers publicitaire.

La place de l’IA et la résistance de Google

Depuis plusieurs mois, les discussions autour de l’impact de l’intelligence artificielle sur le trafic du web se multiplient. Malgré les études pointant du doigt une baisse des visites liée à l’essor des assistants IA, Google réfute toute corrélation directe, insistant sur le maintien des grands indicateurs.

Pourtant, la réalité du terrain et le témoignage de nombreux éditeurs nuancent ce propos. La firme tente en parallèle de rassurer et de se positionner en défenseur de l’open web, tandis que le secteur oscille entre inquiétude et pragmatisme quant à l’avenir de l’accès libre et universel au web.

Vers un web remodelé, entre défis et opportunités

La transition actuelle illustre à quel point le modèle du web ouvert subit une transformation accélérée, sous l’effet combiné de l’évolution des usages et d’un bouleversement technologique profond, rompant avec les grands principes initiaux.

Si Google varie entre affimations rassurantes et aveux d'une crise, tous les acteurs du Web sont déjà en quête d'adaptation face à la nouvelle donne de l'IA et au défi d'une monétisation plus complexe à mettre en oeuvre et à faire perdurer à l'heure d'une visibilité moins évidente à valoriser.