Netflix compte près de 270 millions d'abonnés et son forfait avec publicité connaît un véritable succès. Disponible en France depuis novembre 2022 et connu en tant que Standard avec pub à 5,99 € par mois, il enregistre 40 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

Ce gros chiffre a progressé de près de 170 % au cours des six derniers mois, sachant que le géant du streaming vidéo est encore loin d'avoir étendu son abonnement avec publicité à l'ensemble des pays où il est présent.

Le forfait Standard avec pub (ou Standard with ads) représente plus de 40 % de toutes les nouvelles souscriptions dans les pays concernés. Une preuve du dynamisme de l'offre et de son attractivité qui permet à Netflix de montrer ses muscles face aux annonceurs.

Pas de retour en arrière avec la pub

D'ici la fin de l'année 2025, Netflix va lancer sa propre plateforme technologique pour la publicité. " Les annonceurs disposeront de nouvelles méthodes d'achat, de nouvelles informations à exploiter et de nouveaux moyens de mesurer l'impact. "

En attendant, Netflix étendra cet été ses capacités d'achat automatisé de publicités afin d'inclure The Trade Desk, Google Display & Video 360, ainsi que Magnite en plus de son partenaire historique dans l'aventure Microsoft.

Rappelons que Netflix a prévu de dépenser 17 milliards de dollars dans les contenus pour cette année, contre 13 milliards de dollars en 2023. Si la publicité est une chose… d'autres hausses tarifaires ne sont pas exclues à l'avenir.