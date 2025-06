« Vous pouvez demander à Google Photos de vous montrer des photos et de vous fournir des informations ou de l'aide via un agent conversationnel. » Dévoilée l'année dernière, la fonctionnalité Ask Photos avait été timidement déployée, avant de connaître un coup d'arrêt pour des soucis de performance.

Après les retours des premiers testeurs, Ask Photos effectue son retour dans une version améliorée et plus rapide, même si ce n'est toujours pas l'heure du déploiement à grande échelle pour le changement d'ampleur en matière de recherche de photos.

La fusion de l'IA et de la recherche classique

Le principal reproche fait à la première version d'Ask Photos concernait sa lenteur, notamment pour des requêtes simples comme « plages » ou « chiens ». Une expérience pour laquelle Google avait reconnu qu'elle n'était pas au niveau attendu, même si Ask Photos s'adresse avant tout à des requêtes complexes.

Afin de remédier à cette situation, Google a décidé de combiner la recherche classique de Google Photos avec la puissance de l'IA Gemini. Une manière de proposer le meilleur des deux univers.

Dans le cadre d'une recherche, une grille de résultats traditionnels s'affiche instantanément. Pendant ce temps et en arrière-plan, le modèle Gemini analyse et prépare une réponse plus complexe et contextuelle.

Bien plus qu'une simple barre de recherche

L'intérêt d'Ask Photos ne réside pas dans la recherche par mots-clés. Sa force vient de sa capacité à comprendre des questions complexes et conversationnelles. Il est possible de demander des choses très précises et d'obtenir des résultats pertinents.

Des exemples cités sont « suggère des photos qui feraient de superbes fonds d'écran de téléphone » et « qu'ai-je mangé lors de mon voyage à Barcelone ? »

L'intelligence artificielle puise dans les informations visuelles de la bibliothèque pour fournir des résultats qui sont impossibles à obtenir avec une recherche classique.

Un déploiement progressif et sous conditions

Si la version amendée d'Ask Photos n'est plus en accès anticipé et commence son déploiement auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs, l'éligibilité demeure pour l'instant cantonnée à l'anglais et aux États-Unis. D'autres conditions à remplir sont la majorité et l'activation de la fonctionnalité « Groupes de visages ».

Dans les paramètres, Google a prévu une option pour permettre de désactiver complètement Ask Photos et se contenter de l'interface de recherche classique.