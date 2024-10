Dans le code de l'application Google Photos pour Android, il avait été repéré des éléments au sujet d'une mise en avant de modifications par IA. À partir de la semaine prochaine, Google confirme de manière officielle que Google Photos indiquera clairement quand des images ont été modifiées à l'aide de l'IA générative.

Google justifie une mesure d'amélioration de la transparence. Le signalement sera proposé dans les détails d'une image, aux côtés des informations comme le nom du fichier, l'emplacement et le statut de la sauvegarde dans l'application Photos.

L'identification des images modifiées grâce à l'IA générative s'appuiera sur les métadonnées IPTC (International Press Telecommunications Council). C'est déjà le cas avec les propres outils Magic Editor (Retouche magique), Magic Eraser (Gomme magique) et Zoom Enhance (Zoom amélioré) de Google.

Pour l'IA générative et plus

L'étiquetage ne sera toutefois pas limité à l'IA générative. Google ajoute en effet que les métadonnées IPTC seront également utilisées pour signaler quand une image est composée d'éléments provenant de différentes photos.

Des exemples cités sont les fonctionnalités Best Take (Meilleure Prise) sur Pixel 8 et Pixel 9, ansi que Add Me (M'ajouter) sur les smartphones Pixel 9. Elles permettent de combiner les photos similaires en une seule photo et d'être ajouté sur une photo de groupe.

" Nous continuerons à recueillir des commentaires et à évaluer des solutions supplémentaires pour ajouter plus de transparence autour des modifications de l'IA. " Il va sans dire que les métadonnées IPTC peuvent être manipulées...