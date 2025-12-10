En matière de montage vidéo, Google Photos a droit à une série de nouveautés. Avec un objectif de simplification, elles sont introduites dans le cadre d'une mise à jour qui est en cours de déploiement sur Android et iOS.

Des nouveautés pour simplifier la création de vidéos

Pour ceux qui ne savent pas par où commencer, Google inaugure des templates sur Android. Ces formats prêts à l'emploi incluent de la musique, du texte et des coupes synchronisées avec la bande-son.

Il suffit de choisir un modèle et de sélectionner les photos et clips désirés pour que l'application génère automatiquement une vidéo à partager. L'accès se fait depuis l'onglet Créer et en sélectionnant une vidéo de moment forts.

Disponible sur Android et iOS, l'éditeur vidéo a été entièrement repensé pour être plus rapide et intuitif. Il intègre une timeline universelle pour faciliter le montage de plusieurs clips et un canevas adaptatif. Il centralise tous les outils nécessaires.

Personnaliser davantage les créations

Google intègre une bibliothèque musicale enrichie sur Android et iOS. Les utilisateurs peuvent parcourir une sélection de bandes-son pour " ajouter de l'émotion ou créer la bonne ambiance " à leurs montages.

En complément, les utilisateurs sur Android bénéficient de la possibilité d'ajouter des superpositions de texte personnalisables. Cette option permet d'ajouter du contexte ou une touche créative avec de nouvelles polices, couleurs et arrière-plans.

Pour les clips vidéo individuels

Sur Android, Google souligne que le nouvel éditeur vidéo devient l'outil par défaut pour toute modification vidéo, y compris pour un clip individuel. Il suffit de sélectionner une vidéo de la galerie et de choisir Modifier pour accéder à l'interface.