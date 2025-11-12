Google annonce une série d'améliorations pour Google Photos, en mettant sans surprise l'accent sur l'intelligence artificielle générative. Plusieurs d'entre elles s'appuient sur le modèle d'édition d'images Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image).

L'IA conversationnelle pour la retouche photo

Une nouveauté est la fonction " Help me edit ", dorénavant disponible pour les utilisateurs iOS aux États-Unis, qui permet de modifier une image en décrivant simplement les changements souhaités.

Il suffit de taper ou de dicter des instructions comme " Enlève les lunettes de soleil de Riley, ouvre mes yeux, fais sourire Engel et ouvre ses yeux " pour que l'IA exécute des retouches précises.

Cette capacité s'appuie sur les groupes de visages privés de l'utilisateur pour garantir des modifications personnalisées, une avancée rendue possible par le modèle Gemini.

De nouveaux outils créatifs à disposition

Au-delà des corrections, Google pousse la créativité à un autre niveau. L'intégration de Nano Banana dans l'éditeur de Google Photos permet de transformer le style d'une image.

Les utilisateurs peuvent demander de " peindre un portrait de style Renaissance ", de " recréer l'image comme une mosaïque " ou encore de la " transformer en page d'un livre pour enfants ".

Pour simplifier le processus, Google introduit également des " AI templates " sur Android aux États-Unis et en Inde, proposant des modifications populaires prêtes à l'emploi comme " créer un portrait professionnel " ou " me mettre dans une séance photo de haute couture ".

Ask Photos gagne davantage de pays

La fonctionnalité Ask Photos, qui permet de rechercher des souvenirs en langage naturel, est étendue à plus de 100 nouveaux pays et 17 langues supplémentaires.

De plus, un nouveau bouton " Ask " fait son apparition lors de la visualisation d'une image sur Android et iOS. L'outil ouvre une interface de conversation pour obtenir des informations sur le contenu de la photo, découvrir des moments similaires dans sa bibliothèque ou lancer directement des requêtes de modification.

Le bémol est que l'annonce de Google laisse de côté un pays comme la France, et plus globalement l'Europe.