L'arrivée de nouvelles fonctionnalités de montage vidéo est annoncée sur l'application Google Photos, ainsi que de nouveaux préréglages vidéo pilotés par l'IA.

Sur Android et iOS, les réglages à opérer en un clic concernent le découpage automatique de la vidéo, le contrôle de la vitesse et l'ajustement de l'éclairage. Des effets comme l'ajout de ralenti, le zoom sur l'action principale et le suivi dynamique des mouvements d'un sujet sont également au programme.

D'après Google, ces préréglages " aident à obtenir rapidement de superbes vidéos éditées avec un minimum d'effort. " Ils seront accessibles depuis un onglet sous la timeline de la vidéo et de manière distincte des outils d'édition usuels.

Uniquement sur les appareils Android

Sur les appareils Android, la mise à jour de l'éditeur vidéo de l'application Google Photos comprend un nouvel outil de vitesse pour créer des vidéos au ralenti ou accélérées, un nouveau bouton d'amélioration automatique des couleurs et de la stabilisation, un outil de rognage avancé pour des découpages plus précis.

Lors de l'ouverture de l'éditeur vidéo, les outils de montage sont réorganisés de sorte à mettre en avant ceux qui sont les plus fréquemment utilisés.

Google précise que le déploiement a commencé, mais aucun calendrier n'est toutefois évoqué. L'attente pourrait être longue avant que tous les appareils ne soient servis.