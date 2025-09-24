Pour la retouche photo sur smartphone et avec Google Photos, Google déploie plus amplement la fonctionnalité « Ask Photos » ou « Demander à Photos ». Une édition conversationnelle qui était d'abord l'apanage des appareils Pixel 10. Elle arrive sur un plus grand nombre d'appareils Android.

Une révolution accessible à la voix

Au lieu de naviguer dans des menus complexes, il suffit de décrire la modification souhaitée. Après avoir ouvert une image et cliqué sur un bouton d'aide à la modification, une boîte de dialogue apparaît. L'utilisateur peut alors saisir ou dicter ses envies, des plus basiques aux plus farfelues.

Une commande vague comme « rends-la plus belle » fonctionne, tout comme une requête précise pour restaurer une vieille photo. Google Photos s'occupe du reste. L'idée est de rendre l'édition plus rapide et accessible, même pour les néophytes.

Gemini aux commandes, mais sous conditions

Derrière cette magie se cache les capacités avancées de Gemini qui interprète les demandes pour les traduire en actions concrètes. Néanmoins, des critères limitent actuellement la portée de cette innovation. Pour l'instant, le déploiement concerne les utilisateurs éligibles aux États-Unis.

Pour faire partie des heureux élus, plusieurs conditions doivent être remplies : être âgé de 18 ans ou plus, résider aux États-Unis, avoir un compte Google configuré en anglais (US), activer les groupes de visages (Face Groups) et les estimations de localisation.

Comment activer cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour ceux qui remplissent les conditions, l'activation demande une action volontaire. Il faut d'abord accepter d'utiliser Gemini et la fonctionnalité « Ask Photos » dans l'application. Cette dernière, autrefois expérimentale, transforme l'onglet « Rechercher » en un onglet « Demander », permettant de retrouver des clichés par simple description.

Une fois l'option validée, l'accès à la retouche photo conversationnelle peut prendre du temps avant d'apparaître dans l'éditeur. Google précise que la technologie reste expérimentale, ce qui signifie que les résultats peuvent parfois surprendre. Des garde-fous sont prévus pour éviter les dérives contraires aux conditions de service.