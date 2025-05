Google vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité dans Google Photos : un outil de retouche rapide qui s’affiche automatiquement au moment où vous vous apprêtez à envoyer une image. Le but est de vous permettre de corriger à la volée les imperfections de vos photos, sans avoir à passer par l’éditeur complet.

Bien que les outils de modification soient déjà bien connus des utilisateurs de Google Photos, ils sont souvent ignorés au moment du partage. Pour pallier cela, Google propose désormais un petit module discret mais efficace, capable de recadrer une image ou d’y appliquer une amélioration automatique en un clin d’œil.

Ce système applique les retouches uniquement à la version partagée de la photo lorsqu’elle est envoyée via une application comme WhatsApp ou Messenger. La version originale, elle, reste intacte dans votre photothèque. En revanche, si vous partagez une image via un lien Google Photos ou dans un album partagé, la version modifiée sera automatiquement enregistrée dans votre bibliothèque.

Toutefois, cette fonctionnalité n’est pas imposée, et vous pouvez la désactiver à tout moment via les paramètres. Pour l’heure, elle est uniquement disponible sur la version Android de l’application. À noter que Google a récemment lancé d’autres outils pour améliorer vos images, comme le bouton Ultra HDR, qui permet de redonner vie à vos anciennes photos en ravivant leurs couleurs et leur luminosité.