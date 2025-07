Google a encore une fois choisi de prendre les devants. Manifestement lassée des fuites et des clichés de mauvaise qualité qui circulent sur le Web, la firme de Mountain View dévoile officiellement le design de son futur smartphone Pixel 10.

À travers une très courte vidéo publiée sur le Google Store, Google met fin à une partie du suspense et impose sa propre communication… ou tente de le faire. Une véritable marque de fabrique.

Un air de famille avec un atout majeur

Au premier regard, le Pixel 10 ne dépaysera pas. Il conserve la silhouette générale et la barre de caméra horizontale faisant l'identité de son prédécesseur, le Pixel 9. La vidéo révèle un coloris bleu-gris sobre qui correspondrait à la teinte « frost » évoquée dans des rumeurs.

Le changement le plus visible se situe au dos de l'appareil. Le modèle de base du smartphone embarque désormais trois capteurs photo, contre deux auparavant. Cette nouveauté, qui serait un téléobjectif, était jusqu'ici réservée aux versions Pro.

Certaines informations suggèrent toutefois que cette évolution pourrait s'accompagner de capteurs un peu moins performants, similaires à ceux du Pixel 9a.

Le vrai changement se cache à l'intérieur

Si l'extérieur évolue en douceur, la transformation la plus profonde se trouverait sous le capot. Le Pixel 10 devrait être équipé du tout nouveau processeur Tensor G5. Pour la première fois, la puce ne serait plus fabriquée par Samsung, mais par le géant taïwanais TSMC.

Ce changement de fondeur est porteur de promesses en matière de performance et d'efficacité énergétique, détachant potentiellement la lignée Tensor de ses origines Exynos. C'est peut-être là que réside la véritable montée en gamme du futur fleuron de Google.

Un rendez-vous fixé au 20 août

En dévoilant un peu de son prochain smartphone en avance, Google ne fait que confirmer une stratégie bien rodée, déjà appliquée pour d'autres appareils Pixel. L'objectif est de contrôler le narratif et faire monter l'attente jusqu'à l'événement « Made By Google ».

Le rendez-vous est donné pour le 20 août à New York. La conférence lèvera le voile sur les spécifications complètes, les prix et probablement aussi sur d'autres produits comme une Pixel Watch 4 et un nouveau smartphone pliant Pixel 10 Pro Fold.

Sans grande surprise, compte tenu du virage pris par Google, le tout devrait être largement saupoudré d'intelligence artificielle.