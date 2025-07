Google a mis les petits plats dans les grands pour ce show, avec un calendrier qui semble s'accélérer cette année.

Ce rendez-vous est crucial, d'autant plus qu'il précède de quelques semaines seulement l'annonce attendue des nouveaux iPhone d'Apple.Google devra donc frapper fort pour marquer les esprits et anticiper les présentations de l'iPhone 17. Aussi, les attentes sont particulièrement importantes autour du Pixel 10.

Quels sont les smartphones Pixel attendus et leurs innovations ?

La rumeur gronde autour d'une collection de smartphones plus fournie que jamais. Attendez-vous au Pixel 10 classique, qui pourrait abandonner sa double caméra au profit d'un trio d'objectifs, puis aux incontournables Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Mais la véritable star pourrait être le Pixel 10 Pro Fold, un pliable qui promet une résistance accrue à la poussière et à l'eau (norme IP68), surpassant ainsi certains concurrents directs. Fini les craintes des éléments pour les aventuriers connectés !

Le cœur de ces machines sera le nouveau processeur Tensor G5, désormais fabriqué par TSMC, ce qui laisse présager des gains de performance significatifs par rapport à son prédécesseur. L'accent sera mis sur le logiciel et les fonctionnalités d'intelligence artificielle, notamment pour la retouche photo, un domaine où Google excelle déjà. L'intégration d'Android 16 QPR1 avec Material 3 Expressive devrait offrir une expérience utilisateur encore plus fluide et personnalisable. Le design des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL ne devrait pas connaître de changements majeurs, conservant l'esthétique familière qui a fait le succès de la gamme.

Quelles surprises nous réservent les autres appareils Pixel ?

Au-delà des smartphones, d'autres pépites sont sur le point d'émerger de l'ombre. La Pixel Watch 4, par exemple, pourrait enfin proposer une batterie de plus grande capacité, même si cela implique un profil légèrement plus épais. Une meilleure autonomie, voilà qui ferait plaisir aux utilisateurs ! On murmure aussi l'arrivée des Pixel Buds 2a, une version plus abordable de ses écouteurs, destinée à démocratiser l'expérience audio de Google. Pas de détails extravagants pour le moment, mais l'idée d'une paire d'écouteurs économiques est toujours bienvenue. Google pourrait aussi présenter des accessoires de charge, complétant ainsi son écosystème d'appareils.

L'impact de cet événement sur le marché tech ?

Cet événement "Made by Google" est bien plus qu'une simple vitrine de nouveaux produits ; il représente un positionnement stratégique fort pour le géant américain.

En avançant sa date de lancement et en proposant une gamme aussi diversifiée, Google affiche clairement ses ambitions face à la concurrence. L'accent mis sur l'IA et les fonctionnalités logicielles pourrait être le véritable différenciateur, transformant l'expérience utilisateur au-delà de la simple fiche technique.

Le marché des smartphones pliables s'intensifie, et la résistance du Pixel 10 Pro Fold pourrait le distinguer.

La bataille pour le leadership technologique est lancée, et Google semble prête à relever le défi avec une nouvelle offensive innovante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand aura lieu l'événement "Made by Google" ?



L'événement "Made by Google" est programmé pour le mercredi 20 août 2025.

Quels produits Google sont attendus lors de cet événement ?



Google devrait dévoiler les smartphones Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, le Pixel 10 Pro Fold, la Pixel Watch 4, et potentiellement les écouteurs Pixel Buds 2a, ainsi que des accessoires de charge.

Quelles sont les améliorations majeures du Pixel 10 Pro Fold ?



Le Pixel 10 Pro Fold est attendu avec un écran de couverture plus grand, une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, un processeur Tensor G5 plus rapide, et une batterie améliorée.