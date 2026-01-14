Les rumeurs s'intensifient autour du Google Pixel 10a, le prochain smartphone Pixel de milieu de gamme de Google. Selon plusieurs sources concordantes et des leakers réputés, l'appareil pourrait non seulement arriver plus tôt que prévu, mais aussi à un tarif plus agressif.

Quelle est la date de sortie et le prix attendus pour le Pixel 10a ?

Contrairement aux lancements habituels de la gamme " a " au printemps, une date de sortie est désormais évoquée pour le 17 février 2026. Cette sortie anticipée marquerait une rupture avec le calendrier de son prédécesseur, le Pixel 9a, qui avait été retardé jusqu'en avril.

Le changement de stratégie serait accompagné d'une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs. Le prix de départ serait fixé à environ 500 € pour la version 128 Go, soit près d'une cinquantaine d'euros de moins que le Pixel 9a à son lancement.

Une version 256 Go serait également proposée aux alentours de 600 €, mais possiblement limitée à une seule finition.

Quels sont les aspects esthétiques et techniques ?

Les fuites sont unanimes : le Pixel 10a s'annonce comme une mise à jour très modeste. Le design serait une copie du Pixel 9a, conservant un dos plat et des bordures d'écran assez épaisses.

Une telle ressemblance ne serait pas surprenante, compte tenu du conservatisme de Google en matière de design sur plusieurs générations. Android Headlines publie un premier rendu presse du Pixel 10a :

L'écran resterait une dalle de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, non-LTPO, et la configuration mémoire de 8 Go de RAM serait reconduite. Le Pixel 10a n'embarquerait pas le Tensor G5 des Pixel 10, mais une version améliorée du Tensor G4. De quoi peut-être justifier la baisse de prix.

Côté autonomie, le Pixel 10a intégrerait une batterie de 5100 mAh, tandis que la vitesse de charge resterait plafonnée à 23 W.