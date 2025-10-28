Le futur Google Pixel 10a, attendu pour début 2026, fait l'objet de premières fuites qui tempèrent les attentes. Les rendus 3D partagés par @OnLeaks et Android Headlines révèlent un design quasi inchangé par rapport au Pixel 9a et, plus surprenant, il conserverait le processeur Tensor G4 de son aîné, au lieu du Tensor G5 de la série Pixel 10 standard.

Cette stagnation suggère un possible changement de stratégie pour Google, visant à mieux segmenter ses gammes de smartphones. La gamme Pixel "a" de Google s'est solidement installée comme une référence incontournable du smartphone de milieu de gamme, offrant une part significative de l'expérience phare à un tarif beaucoup plus contenu.

Après un Pixel 9a particulièrement apprécié pour son équilibre, tous les regards se tournent logiquement vers son successeur. Cependant, les premières informations concernant le Pixel 10a, basées sur des rendus CAD détaillés, dessinent les contours d'une approche très conservatrice pour son lancement, attendu pour le début de l'année 2026.

Un design qui joue la carte de la continuité

Les premiers visuels du Pixel 10a, issus de fuites concordantes, ne laissent que peu de place au doute. L'appareil semble être le jumeau quasi parfait du Pixel 9a. On retrouverait ainsi un dos en plastique plat, un module photo à double capteur de forme ovale et des bordures d'écran relativement présentes, caractéristiques de cette lignée.

Les dimensions seraient très légèrement ajustées, avec 153.9 x 72.9 x 9 mm, un changement minime mais suffisant pour potentiellement impliquer l'achat de nouveaux accessoires. L'écran passerait de 6.3 à 6.2 pouces, une variation à peine perceptible.

Cette stagnation esthétique interroge, alors que la concurrence, même sur ce segment tarifaire, propose parfois des matériaux plus nobles comme le verre pour se démarquer.

Le processeur Tensor G4, le cœur du débat

La surprise la plus notable se situerait au niveau des composants internes. Plusieurs sources s'accordent à dire que le Pixel 10a n'embarquerait pas le nouveau processeur Tensor G5, attendu comme le moteur des actuels Pixel 10 et 10 Pro. Il se contenterait du Tensor G4, la même puce qui équipe déjà le Pixel 9a, potentiellement dans une version légèrement optimisée.

Cette décision, si elle se confirme, marquerait une rupture. Elle s'expliquerait principalement par le coût de production bien plus élevé du Tensor G5, premier processeur de Google entièrement conçu en interne et fabriqué par le géant TSMC.

En réutilisant une puce existante et éprouvée, la firme de Mountain View maîtriserait ses coûts mais créerait un décalage technologique inédit entre ses différentes gammes.

Vers une nouvelle segmentation de la gamme Pixel ?

Ce choix technique révèle une possible nouvelle stratégie de la part de Google, similaire à celle suivie par Apple, Samsung et quelques autres fabricants. En limitant sciemment les améliorations matérielles du Pixel 10a, l'entreprise tracerait une ligne de démarcation bien plus nette entre son offre de milieu de gamme et ses fleurons.

L'objectif serait d'inciter les acheteurs en quête des dernières innovations à se tourner vers les Pixel 10 et Pixel 10 Pro, plus onéreux.

Cette situation pose une question cruciale pour le consommateur : pourquoi opter pour un Pixel 10a en 2026 alors que le Pixel 9a, dont le prix aura baissé, offrira une expérience quasi identique ?

La distinction pourrait alors se jouer sur des fonctionnalités logicielles exclusives liées à l'intelligence artificielle. L'avenir de la série "a" dépendra donc de la capacité de Google à justifier l'existence de ce nouveau modèle face à son très capable prédécesseur.