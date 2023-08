Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant de belles réductions et provenant de différents marchands. Que vous ayez besoin d'un smartphone de dernière génération ou d'un PC portable pour la rentrée, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est doté d'un écran de 6,3" OLED FHD+. Il est propulsé par un processeur Google Tensor T2 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Son capteur photo principal de 50 MP vous permettra de capturer vos meilleurs moments, sachant que ce dernier est reconnu pour l'extrême qualité de ses photos. La batterie de l'appareil vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est vendu 469 € au lieu de 649 € soit 28% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Continuons avec le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 11300H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 est proposé à 649,99 € au lieu de 899,99 € soit 28% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 4 jours.





Enchainons avec la barre de son Panasonic SC-HTB250EGK. Cette barre sonore se place sous votre téléviseur et diffuse le son afin de remplacer les enceintes d'origine de votre TV. L'appareil comprend un caisson de basse sans fil et l'ensemble affiche une puissance de 80 W RMS (puissance nominale). Le tout se connecte en Bluetooth et via un port HDMI.

Cette barre de son Panasonic SC-HTB250EGK est commercialisée 168,98 € au lieu de 214 € soit 21% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison est offerte dans un délai d'une semaine.





