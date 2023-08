Tomtop est un revendeur asiatique possédant des entrepôts en Europe, ce qui vous permet de bénéficier de prix préférentiels avec un délai de livraison européen. Nous vous avons concocté une sélection de trois produits provenant de chez ce marchand, avec de belles promotions à la clé.

Commençons avec le vidéoprojecteur Wanbo X1. Cet appareil diffuse l'image sur un mur ou un écran uniforme à une définition de 1920 x 1080 px. Il utilise la technologie LED et peut être utilisé dans un cadre allant de 40 à 120", selon la distance à laquelle vous le placez par rapport au support.

Ce vidéoprojecteur Wanbo X1 est proposé à 111,59 € au lieu de 212 € soit 48% de réduction chez Tomtop. La livraison est offerte sous 3 à 5 jours, depuis l'Allemagne.





Continuons avec l'imprimante 3D Ender-3 Max Neo de type FDM qui est livrée en kit. 3 étapes suffisent pour la monter. Elle dispose d'un lit chauffant (bed), d'une structure en aluminium VSlot, d'une tête d'impression et enfin d'un extrudeur MK8. Sa surface d'impression est de 300 x 300 x 320 mm et la surface d'impression est en verre Creality.

Cette imprimante 3D Ender-3 Max Neo est vendue 210,99 € au lieu de 332 € soit 121 € de réduction avec le code OSFR6553 chez Tomtop. La livraison est gratuite, dans un délai de 3 à 5 jours, depuis l'Allemagne.





Enchainons avec le nettoyeur haute pression sur batterie. Cet appareil fonctionne avec un accu de 24 V / 1500 mAh et permet de propulser de l'eau à 60 bars. Il dispose d'un moteur électrique de 300 W et d'une buse 5 en 1 permettant de sélectionner le bon outil et de travailler convenablement. Il suffit de connecter le tuyau d'eau à l'engin et d'appuyer sur la gâchette.

Ce nettoyeur haute pression sur batterie est commercialisé 34,40 € au lieu de 55,79 € soit 39% de réduction chez Tomtop. Comptez 3 à 5 jours pour la livraison, pour pas un centime de plus.





