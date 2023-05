Après la série de smartphones Pixel de référence lancée en fin d'année, Google a pris l'habitude de dévoiler quelques mois plus tard une version de milieu de gamme Pixel a.

Cette stratégie est encore utilisée (pour la dernière fois, selon certaines rumeurs) pour la famille Pixel 7 qui voit donc débarquer un modèle Google Pixel 7a désormais officialisé à l'occasion de l'événement Google I/O 2023.

Le smartphone reprend les grandes lignes du design et des fonctionnalités des derniers smartphones de Google avec toujours le bandeau intégrant les capteurs photo et la présence du processeur Google Tensor G2 de dernière génération pour une configuration allégée par rapport aux modèles standard et Pro.

Presque tout d'un Pixel 7

L'affichage OLED est ici de 6,1 pouces FHD+ avec un format étiré 20:9 et un poinçon pour le capteur photo avant de 13 mégapixels. Il est compatible HDR et offre un rafraîchissement d'écran de 90 Hz, un peu en retrait par rapport aux 120 Hz généralement proposés en milieu de gamme.

Pas spécialement fin (9 mm) ni léger (193 g), le Pixel 7a embarque tout de même le processeur dernier cri de Google associé à une puce dédiée de sécurité Titan M2, avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. Pas de surprise pour du milieu de gamme.

Dans le bandeau à l'arrière, deux capteurs photo sont présents : un module de 64 mégapixels avec ouverture f/1,89 et champ de vision de 80 degrés capable d'assurer un zoom "haute résolution" jusqu'à x8 en Super Res Zoom et un capteur de 13 mégapixels pour de l'ultra grand angle angle de vision de 120 degrés). L'enregistrement vidéo pourra aller jusqu'en 4K 60 fps.

La présence de la puce G2 permet au smartphone de profiter des fonctions spéciales d'édition photo portées par l'intelligence artificielle embarquée comme la gomme magique, les modes Unblur ou le Real Tone respectant la teinte de la peau.

Et même de la charge sans fil

Le Pixel 7a est compatible 5G et offre des compatibilités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.3, avec support du NFC et de Google Cast.

Le smartphone est annoncé avec une autonomie de plus de 24 heures avec sa batterie de 4300 mAh avec charge 18W (franchement en-deça des propositions concurrentes) mais aussi, pour la première fois, une charge sans fil Qi. Dans les deux cas, il faudra tout de même être patient pour recharger l'appareil mobile.

Le smartphone Pixel 7a est disponible dès à présent sur le marché français au prix de 509 euros, à commander sur le portail Google Store ou bien chez certains revendeurs comme Amazon.