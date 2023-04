La gamme de smartphones Pixel 7 lancée mi-2022 devrait bientôt être complétée par le traditionnel modèle de milieu de gamme Pixel 7a lancé quelques mois plus tard.

Sans surprise, l'événement développeurs annuel Google I/O du mois de mai sera sans doute le moment propice pour annoncer aussi de nouveaux smartphones. Le leaker Jon Prosser confirme ainsi une annonce du Pixel 7a pour le 10 mai 2023, jour d'ouverture de la conférence de Google, avec une disponibilité immédiate ensuite.

Le Pixel 7a un peu plus cher

Plusieurs coloris seront disponibles et le Pixel 6a ne serait pas abandonné pour autant, donnant de l'ampleur à la gamme Pixel.

Les attentes portent toujours sur un smartphone doté d'un affichage 6,1 pouces FHD+ avec dalle OLED et rafraîchissement 90 Hz, un double capteur photo 64 mégapixels (grand angle) et 13 mégapixels (ultra grand angle) et toujours le processeur Google Tensor G2 présent dans la gamme Pixel 7.

Max Weinbach évoque un tarif de 499 dollars, soit 50 dollars de plus que le Pixel 6a à son lancement l'an dernier.

Le Pixel Fold carrément dispendieux

Mais ce ne serait pas la seule annonce puisque le premier smartphone pliant de Google, le Pixel Fold, serait aussi présenté officiellement durant la keynote d'ouverture de l'événement Google I/O le 10 mai.

Les précommandes seront ouvertes le même jour sur le Googe Store mais le 30 mai chez les opérateurs et partenaires, tandis que la disponibilité effective ne se jouerait pas avant le 27 juin.

Le premier smartphone avec écran pliable et au design rappelant la série Pixel 7 ne fera pas de miracle sur le prix puisqu'il pourrait être proposé à un tarif de 1799 dollars.

C'est dans la lignée du Galaxy Z Fold 4, le problème étant que de nombreux acteurs sont en train de s'engouffrer dans la brèche des smartphones pliants avec une guerre des prix à venir.