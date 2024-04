Après avoir annoncé que le déploiement de Gemini Nano ne se fera pas sur son smartphone Pixel 8 en raison de " certaines limitations matérielles " qui n'ont pas été explicitées, Google fait en quelque sorte machine arrière.

Dans la préparation du prochain Feature Drop de juin, Google indique que la version allégée de l'IA générative et multimodale sera proposée en tant qu'option pour les développeurs sur le Pixel 8. Elle est prévue pour fonctionner nativement et hors connexion.

Via les paramètres du système, les options pour les développeurs sont cachées par défaut. Elles peuvent être activées à la suite de sept appuis sur Numéro de build dans À propos du téléphone et la saisie du code PIN.

Du flou pour la RAM

Avec le Pixel 8 Pro, le modèle Gemini Pro est actuellement utilisé pour la fonctionnalité Résumer dans l'application Enregistreur (Recorder), ainsi que les réponses suggérées dans Gboard et d'autres tâches d'IA embarquées en preview.

Les capacités de la puce Tensor G3 de Google sont exploitées, sachant qu'elle est présente sur le Pixel 8 Pro et le Pixel 8. Les deux appareils se distinguent par contre en matière de quantité de mémoire RAM. Un point qui paraît sensible.

Dans le podcast Made by Google, un responsable de Google laisse entendre des hésitations pour ne pas dégrader l'expérience avec le Pixel 8 qui dispose de 4 Go de RAM de moins que le Pixel 8 Pro. Il n'est pas clair si une optimisation a été trouvée. Après tout, le Galaxy S24 de Samsung (modèle de base) s'accommode aussi de Gemini Nano avec ses 8 Go de RAM.