On commence avec le Google Pixel 8 Pro 128 Go - Porcelaine.

Il est équipé d'un écran OLED LTPO de 6,7 pouces qui offre des images nettes et des couleurs éclatantes, et avec une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz.

Pour la photo, le Pixel 8 Pro est équipé d'un zoom ultra-performant et du Mode Pro qui vous donne accès à des paramètres avancés comme la vitesse d’obturation ou la sensibilité ISO.

Avec la Gomme magique audio, vous pouvez éliminer facilement les sons gênants et si vos vidéos sont légèrement tremblantes ou mal éclairées, la fonctionnalité Video Boost corrige automatiquement la couleur, l’éclairage, la stabilisation et la qualité d’image.

Le mode Vision de nuit du Google Pixel 8 Pro est désormais disponible pour les vidéos, appliquant une réduction intelligente du bruit pour capturer des détails et des couleurs vives, même dans l’obscurité.

Doté de la certification IP68, le smartphone est résistant aux éclaboussures, à la poussière et aux petits chocs. Son écran en verre Corning Gorilla Victus 2 le protège également des rayures et des impacts.

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go (modèle porcelaine) est disponible en promotion à 699,99 € sur Boulanger avec en plus 80 € de bonus rachat au panier, ce qui revient à 619,99 € au total. Pour information, son prix officiel s'élève à 999 €.



