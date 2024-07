Pour le lancement de ses Pixel 9, Google aurait prévu d'associer quelques cadeaux pour les premiers acheteurs. En fonction du modèle choisi, le cadeau en question aura une durée variable de 6 à 12 mois.

Vous l'aurez compris, il s'agira d'un accès à la formule payante de Gemini, à savoir Gemini Advanced. Cette information a été repérée au sein du code de la bêta 15.29 de l'application Google qui fait référence aux abonnements en question.

Les acheteurs d'un Pixel 9 auront ainsi accès à 6 mois du service Gemini Advanced, contre un an pour les acheteurs du Pixel 9 Pro. Il s'agit d'un cadeau assez intéressant puisque le service est actuellement facturé 21,99€ par mois ou 263€ par an.

Par ailleurs, Gemini Advanced intègre également un abonnement Google One associé à un stockage Cloud de 2 To.

Mais pour celles et ceux que l'IA ne séduit pas totalement, Google aurait également prévu d'autres cadeaux pour les précommandes. Rendez-vous donc le 13 aout prochain pour en savoir plus sur les terminaux et découvrir les offres concoctées par Google.