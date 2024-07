Année après année, la gamme de smartphones Pixel permet à Google de faire ses armes sur un segment difficile d'accès. Des modèles assez passe-partout dans leur design et leurs fonctionnalités des débuts, la série s'est bonifiée pour gagner en attractivité du design et en fonctionnalités exclusives.

La firme de Mountain View fait aussi évoluer son expertise au niveau des composants interne en intégrant des puces dédiées (sécurité, traitement vidéo) et un processeur mobile certes conçu en partenariat avec Samsung mais s'enrichissant d'éléments retrouvés uniquement sur ces modèles, en plus des capacités de l'OS mobile Android dont les fonctionnalités les plus avancées sont retrouvées d'abord sur les Pixel.

Les smartphones de Google sont habituellement lancés plutôt sur le mois d'octobre / novembre mais la firme a déjà évoqué un événement sur le mois d'août qui devrait permettre d'annoncer une série Pixel 9 autour de laquelle ne règne plus beaucoup de mystère.

Trois modèles et même un nouveau smartphone pliant

De son design au bandeau révisé à son processeur mobile Google Tensor G4 qui constituera une évolution douce de la puce précédente mais sera toujours enrichie en fonctions IA à la nouveauté d'une gamme de trois smartphones au lieu de deux, les fuites ont été nombreuses et régulières pour dévoiler les secrets de la future gamme.

Un élément manquait : la grille tarifaire. A quelques semaines de la présentation officielle, le site Dealabs dévoile les prix supposés des Pixel 9, Pixel 9 XL et Pixel 9 XL Pro.

A ceci pourrait s'ajouter la présentation d'un smartphone Pixel 9 Pro Fold avec écran repliable qui prendrait la suite du Google Pixel Fold et qui pourrait bien être proposé sur le marché français.

Des prix en hausse à la base de la grille tarifaire

En attendant d'en savoir plus sur ce modèle spécifique, les tarifs de la gamme Pixel 9 risquent de souffrir d'une hausse sensible par rapport aux Pixel 8 / Pixel 8 Pro de 2023.

Les prix attendus sont les suivants, en fonction de la quantité de mémoire embarquée :

Google Pixel 9 128 Go : 899 €

Google Pixel 9 256 Go : 999 €

Google Pixel 9 Pro 128 Go : 1099 €

Google Pixel 9 Pro 256 Go : 1199 €

Google Pixel 9 Pro 512 Go : 1329 €

Google Pixel 9 Pro XL 128 Go : 1199 €

Google Pixel 9 Pro XL 256 Go : 1299 €

Google Pixel 9 Pro XL 512 Go : 1429 €

Google Pixel 9 Pro XL 1 To : 1689 €

Google Pixel 9 Pro Fold 256 Go : 1899 €

Google Pixel 9 Pro Fold 512 Go : 2029 €



Google disposerait ainsi d'une solide série en haut de gamme et premium avec un petit croisement des prix entre le Pixel 9 Pro le mieux doté et les Pixel 9 Pro XL les plus accessibles, ce qui permettra aux consommateurs de choisir entre encombrement et quantité de mémoire embarquée pour un tarif similaire.

Dealabs note que la hausse de prix est modérée sur les Pixel 9 Pro mais bien plus conséquente sur les Pixel 9 standard, ce qui va relever le seuil d'accès de la gamme.

Il faudra attendre plus tard un éventuel Pixel 9A pour espérer profiter des dernières technologies des Pixel à moindre coût. On pourra également toujours se consoler avec les cadeaux des précommandes, généralement significatifs.