Associée à un Pixel Drop, la récente mise à jour de mars 2025 pour les smartphones Pixel de Google est susceptible d'être à l'origine de modifications inattendues au niveau du vibreur et du retour haptique. Des rapports d'utilisateurs signalent et parfois s'inquiètent de vibrations qui sont différentes de l'accoutumée.

Les notes de version officielles ne font pas état d'un quelconque changement pour le retour haptique, ce qui laisse penser qu'il peut s'agir d'un bug. D'autant que ce genre de mésaventure a déjà eu lieu par le passé avec le Pixel 6, avec une correction ultérieurement apportée par Google.

Cette fois-ci, les témoignages vont plutôt dans le sens de vibrations plus fortes ou d'un ressenti différent et perturbant. Les signalements sont cependant assez disparates et certains vont même jusqu'à apprécier les modifications qui seraient involontaires.

Les Pixel 9 passeraient entre les gouttes

Selon 9to5Google et une compilation de messages sur Reddit, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont particulièrement touchés, ainsi que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans une moindre mesure. A priori, les Pixel 9 semblent plutôt épargnés.

Difficile d'avoir un aperçu global de la situation avec des cas qui peuvent être très spécifiques. Il faudra attendre une éventuelle confirmation de Google, même si en la matière, cela peut parfois être relativement long…

Le premier Pixel Drop de cette année 2025 est assez copieux. À voir si cela a également joué pour l'apparition de bugs.