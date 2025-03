Le premier Pixel Drop de 2025 signe son arrivée. Dans la lignée d'une annonce en janvier, il concerne une mise à niveau de Gemini Live avec le modèle Gemini 2.0 Flash pour une amélioration de la compréhension et des conversations dans plus de 45 langues sans changer les paramètres.

Initialement introduites pour le Pixel 9, les capacités multimodales dans Gemini Live sont désormais déployées à partir du Pixel 6 et Pixel Fold. Elles permettent donc d'ajouter des images, des fichiers et des vidéos aux conversations.

Comme déjà évoqué par Google avec les avancées de Project Astra, l'interaction avec Gemini Live via le partage d'écran (Gemini Live with Screenshare) et la vidéo en direct (Gemini Live with Video) fera son apparition dans les prochains jours. Elle sera réservée aux abonnés Gemini Advanced.

Pour les captures d'écran

Sur Pixel 9, une nouvelle fonctionnalité de suggestions dans Pixel Screenshots propose automatiquement des captures d'écran à ajouter dans des collections. Il est également possible d'utiliser l'application Pixel Screenshots avec un profil professionnel pour organiser facilement des reçus ou des notes de frais.

Toujours sur Pixel 9, mais uniquement en anglais, en allemand et en japonais, Pixel Studio permet dorénavant avec l'IA de créer des images de personnes en saisissant une description de celles-ci ou de scènes souhaitées.

Protection renforcée contre les escroqueries

S'appuyant sur Gemini Nano et ainsi en local, Scam Detection détecte en temps réel et lors d'appels téléphoniques les modèles de conversation couramment utilisés pour des escroqueries. Le cas échéant, un avertissement signale quelque chose de suspect. Cette détection des arnaques est maintenant disponible dans Google Messages.

Scam Detection ne concerne toutefois que le Pixel 9 pour les appels téléphoniques aux États-Unis et en anglais. Avec Google Messages, la disponibilité en anglais est à partir du Pixel 6 aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

En attendant un déploiement de plus grande ampleur, Google souligne que l'outil Scam Detection n'est pas fiable à 100 %. Tout simplement parce que les escrocs savent aussi s'adapter.

Satellite SOS débarque en Europe

Afin de rester en contact avec des services d'urgence même sans réseau cellulaire ou Wi-Fi, la fonction Satellite SOS sur les Pixel 9 est notamment étendue à l'Europe. Un service qui est gratuit pendant deux ans.

Le Pixel Drop de mars 2025 est riche d'autres ajouts pour la gamme d'appareils Pixel. Une difficulté (et contrariété) est que la disponibilité est inégale selon les pays et les versions des appareils.