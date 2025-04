À l'heure où les fabricants de smartphones rivalisent pour offrir des vitesses de charge toujours plus élevées, Google prendrait le chemin inverse. Des informations suggèrent que la société derrière Android et les téléphones Pixel mettrait l'accent sur la longévité de la batterie, quitte à réduire drastiquement la puissance de charge acceptée par ses appareils. Cette stratégie repose sur un constat technique simple, mais souvent négligé.

Le secret de google pour une batterie durable

Le géant de la recherche l'aurait lui-même admis, selon les sources : la méthode la plus sûre pour augmenter la durée de vie d'une batterie de smartphone est de diminuer sa vitesse de charge. Une déclaration rapportée affirme même : "Il n’y a qu’un seul moyen infaillible d’augmenter la durée de vie de votre batterie : ralentir la vitesse de charge." Ce "secret" révélé souligne une vérité physique liée à la technologie des batteries actuelles.

Pourquoi la charge rapide abîme votre batterie ?

Les batteries lithium-ion, majoritairement utilisées dans nos smartphones, n'aiment pas la chaleur. Or, la charge rapide, par définition, implique un transfert d'énergie plus important en moins de temps, ce qui génère inévitablement plus de chaleur. Cette chaleur excessive accélère la dégradation chimique naturelle des composants de la batterie. Au fil des cycles de charge rapides, la capacité maximale de la batterie diminue plus vite, réduisant son autonomie et sa durée de vie globale.

Au fil des années, on a vu diverses technologies de batterie se développer pour les smartphones, ainsi que des systèmes de refroidissement. Entre les modules à plusieurs cellules ou l'usage de graphène, l'idée est avant tout de lutter contre les effets néfastes de la charge rapide et le dégagement thermique tout en maintenant la possibilité de recharger son appareil le plus vite possible.

Comment google compte appliquer ce principe ?

Google dispose déjà d'une fonctionnalité nommée "Adaptive Charging" (Charge Adaptative) qui ralentit la charge durant la nuit pour atteindre 100% juste avant le réveil de l'utilisateur. Toutefois, la nouvelle approche irait plus loin en réduisant potentiellement la vitesse de charge maximale acceptée par le téléphone, même en pleine journée. Plutôt que de viser le pic de puissance théorique, le smartphone pourrait se brider volontairement pour limiter l'échauffement. Les futurs modèles, comme les modèles actuels de type Google Pixel 9a ou même le Pixel 8a, pourraient intégrer cette logique de manière plus systématique.

Un changement de cap pour les smartphones pixel ?

Cette orientation marquerait une rupture avec la tendance du marché. Alors que de nombreux concurrents mettent en avant des charges complètes en quelques dizaines de minutes, Google choisirait de privilégier la durabilité. Reste à voir si cette limitation sera imposée par défaut ou proposée comme une option aux utilisateurs soucieux de maximiser la longévité de leur smartphone. Ce compromis entre vitesse et endurance pourrait devenir un argument distinctif pour la gamme Pixel.

Ajoutons à cela que les constructeurs ont tout intérêt à se pencher sur la durée de vie de leurs batteries puisque dans la quasi-majorité des cas, le module reste trop difficilement accessible pour qu'un utilisateur lambda ne soit en mesure de la remplacer lui-même, ce qui implique des frais et soulève souvent de vastes critiques.