C'est l'heure d'un Pixel Feature Drop pour la gamme d'appareils Pixel de Google. Ces mises à jour logicielles automatiques permettent de bénéficier de nouveautés et d'améliorations. Le déploiement concerne les smartphones Pixel 4a et jusqu'aux Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a, ainsi que la montre connectée Pixel Watch.

Parmi les nouveautés sur les smartphones Pixel, l'application Google Home permet d'accéder rapidement aux appareils connectés depuis l'écran de verrouillage et effectuer diverses actions de contrôle.

Pour créer un fond d'écran, plus de 4 000 émojis peuvent être associés à différents motifs et couleurs. À partir du Pixel 6, les fonds d'écran cinématiques s'appuient sur l'IA pour transformer les photos 2D de proches en fonds d'écran 3D dynamiques.

Uniquement pour le Pixel 7 Pro, la mise au point macro est désormais disponible pour les vidéos. Avec un Pixel 6 ou plus récent, des photos pourront être déclenchées en levant la paume de la main et à l'issue d'un compte à rebours de 3 ou 10 secondes.

Les améliorations pour les smartphones Pixel

Au registre des fonctionnalités améliorées sur les smartphones Pixel (Pixel 4a et plus), la détection d'accident de voiture informe les proches dans l'éventualité d'un accident grave. En plus de l'appel aux services d'urgence, la position en temps réel est partagée avec les contacts à joindre en cas d'urgence et les derniers appels sortants sont signalés.

Il est en outre dorénavant possible de demander à Google Assistant d'activer la balise de détresse ou de programmer un contrôle de situation. S'il n'y a pas de réponse à ce contrôle de sécurité, les contacts d'urgence sont avertis et la localisation est partagée.

D'autres améliorations portent sur la recharge adaptative basée sur l'IA et pour prolonger la durée de vie de la batterie, le retour haptique avec les Pixel 6a et Pixel 7a.

Trois nouveautés pour la Pixel Watch

La Pixel Watch profite d'une nouveauté avec le suivi de la saturation en oxygène (SpO 2 ) pendant la nuit et pour aider à identifier la variation des niveaux d'oxygène dans le sang durant le sommeil.

Capable de suivre de manière active la fréquence cardiaque, la montre connectée peut maintenant informer quand cette fréquence cardiaque se situe en dehors des seuils habituels, via des notifications de fréquence cardiaque élevée et faible.

Dans le cadre de la pratique d'une activité physique comme la course à pied, le vélo ou la marche, la Pixel Watch prend désormais en charge la pause automatique lors d'une interruption, puis reprend le suivi de l'exercice dès sa reprise.