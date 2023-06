Il y a quelques jours, le média ArsTechnica rapportait que son exemplaire de Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google, avait rendu l'âme au bout de 4 jours seulement.

En cause, la fragilité de l'écran devenu inutilisable après avoir été perforé au niveau de la tranche alors même que l'appareil n'a subi aucun choc et qu'il avait été traité normalement avec un usage très léger.

Finalement, le problème se constate sur un nombre grandissant d'appareils : de plus en plus de clients rapportent que l'écran de leur Pixel Fold est déjà endommagé, présente des défauts ou ne s'allume déjà plus.

Pixel Fold : un défaut de conception en vue ?

Sur les forums Reddit, nombre d'utilisateurs partagent ainsi leur expérience : écran qui présente de petites bosses, tactile qui ne fonctionne plus sur une partie de l'écran, lignes blanches ou roses qui traversent l'écran, rayures... Des problèmes qui interviennent parfois seulement quelques heures après le déballage de l'appareil tout de même facturé 1899€.

Google de son côté a invité les personnes rencontrant un problème avec leur appareil à contacter le service client pour une prise en charge.

Reste qu'il semble bien que la conception même du Pixel Fold pose problème, et les échanges de produit n'y feront rien tant que Google n'aura pas révisé son écran. Ici, il semble que l'écran pose autant de problèmes que la charnière, mais il reste étonnant qu'après les déboires des autres constructeurs, Google n'ait pas pris le temps de renforcer ses tests pour éviter ce genre de tuile.