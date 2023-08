Depuis les Pixel 6, les smartphones Pixel de Google ont droit à des mises à jour pendant au moins cinq ans à partir de leur date de lancement. En pratique, il s'agit de trois ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Pour le dernier Pixel 7a introduit au début du mois de mai, les mises à jour de version d'Android sont ainsi garanties au moins jusqu'au 8 mai 2026, tandis que les mises à jour de sécurité sont garanties au moins jusqu'au 7 mai 2028.

À partir du lancement de la gamme Pixel 8 attendue dans le courant de l'automne prochain, la donne pourrait changer. Selon 9to5Google, Google ambitionne de dépasser la politique actuelle de Samsung en matière de mises à jour Android.

Faire mieux que Samsung

Pour Samsung, il est question de jusqu'à quatre générations de mises à jour du système d'exploitation Android (et donc quatre ans de mises à jour majeures d'Android), avec également cinq ans de mises à jour de sécurité.

Qui plus est, Samsung applique cette politique pour sa gamme d'appareils Galaxy S et Z, et aussi Galaxy A.

Tout en soulignant que les services Google Play peuvent aussi apporter des nouveautés sans le besoin d'une mise à jour majeure d'Android, 9to5Google évoque la perspective pour Google de se mettre au diapason d'Apple, dont le support logiciel est particulièrement notable avec l'iPhone et iOS.

Grâce à Google Tensor

Une telle perspective est intimement liée à la maîtrise du logiciel et du matériel par Google, comme le fait Apple avec l'iPhone. La puce Tensor de Google constitue à ce titre la clé de voûte.