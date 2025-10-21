Dans une démarche atypique, Google aurait décidé d'ouvrir son processus de test matériel à ses plus fervents admirateurs. Un concours destiné aux membres d'un groupe Superfans doit sélectionner 15 personnes qui participeront au " Trusted Tester Program ".

L'objectif, selon un document consulté par Bloomberg, est de " fournir des retours et aider à façonner un smartphone Pixel actuellement en développement ".

Comment se déroulera ce programme de test exclusif ?

Les 15 heureux élus devront signer un accord de non-divulgation (NDA) très strict avant de recevoir le Pixel inédit. Une des conditions principales est l'obligation d'utiliser en permanence des coques de protection spéciales fournies par Google, conçues pour dissimuler le design de l'appareil lors de son utilisation en public.

La sélection des candidats se basera sur la " profondeur de leur connaissance et leur passion pour les appareils et logiciels Google Pixel ". Cette approche, bien que commune pour les tests internes par des employés, est très rare pour un produit aussi médiatisé qu'un smartphone phare confié à des consommateurs.

Est-ce une nouvelle stratégie pour contrer les fuites ?

La gamme Pixel est célèbre pour être l'une des plus sujettes aux fuites dans l'industrie, avec des appareils souvent déballés, photographiés, voire vendus des mois avant leur annonce officielle.

Le " Trusted Tester Program " pourrait être vu comme une tentative de reprendre le contrôle du narratif. En impliquant directement sa communauté, Google pourrait obtenir des retours précieux tout en créant un buzz davantage maîtrisé.

D'ailleurs, Google a déjà commencé ces dernières années à révéler lui-même ses appareils en avance, ce qui est largement interprété comme une tentative de couper l'herbe sous le pied d'inévitables fuites.

Le Pixel 11 en ligne de mire

Bien que le document ne précise pas le modèle exact, tous les regards se tournent vers le Pixel 11. Google ayant l'habitude de lancer ses nouveaux modèles en août, un programme de test pourrait débuter dès le printemps 2026. Un Pixel 11 qui pourrait être synonyme de rupture esthétique par rapport à son prédécesseur le Pixel 10.