Le YouTubeur Zack Nelson, de la chaîne JerryRigEverything, a soumis le Pixel 10 Pro Fold de Google à son test de durabilité extrême. Malgré un indice de protection IP68 inédit pour un pliable, l'appareil a cédé lors du test de flexion inversée. Pire, le smartphone a explosé et émis de la fumée, un incident inédit pour la chaîne, remettant sévèrement en cause les affirmations de Google sur la robustesse de son dernier modèle.

Google avait mis l'accent sur la robustesse de son Pixel 10 Pro Fold, le présentant comme potentiellement le pliable le plus durable du marché, notamment grâce à son indice de protection IP68 contre la poussière et l'eau, une première dans cette catégorie.

Cependant, les tests vigoureux de Zack Nelson, alias JerryRigEverything, ont rapidement mis à mal ces prétentions. Le créateur, connu pour pousser les appareils à leurs limites, a documenté une défaillance catastrophique.

Une faiblesse structurelle récurrente et fatale

Le protocole de test de Zack Nelson débute classiquement par l'évaluation de la résistance aux rayures. L'écran de couverture (Gorilla Glass Victus 2) s'est rayé aux niveaux 6 et 7 de l'échelle de Mohs, un résultat standard.

L'écran intérieur, en revanche, a montré sa vulnérabilité aux objets même les plus doux, comme l'ongle. Après les rayures et le test de l'usure de la bordure, l'étape de la résistance à la poussière a soulevé des doutes.

Bien que l'écran soit resté fonctionnel après avoir été recouvert de sable, la charnière a produit des bruits de grincement indiquant que des particules s'y étaient logées. Cela a soulevé des inquiétudes, malgré la certification IP68.

L'explosion en direct : un incident sans précédent

La situation a basculé de manière spectaculaire lors de l'ultime épreuve : le test de flexion inversée. Malgré la refonte annoncée de la charnière par Google pour résister à « une décennie » de pliages, le Pixel 10 Pro Fold a cédé sous la contrainte.

L'appareil s'est d'abord brisé, non pas au niveau de la charnière, mais le long des lignes d'antenne, un point faible structurel déjà observé sur le Pixel Fold original et le Pixel 9 Pro Fold.

En tentant de plier davantage le dispositif après la rupture initiale, l'impensable s'est produit : le téléphone a commencé à émettre de la fumée, signalant une décharge thermique incontrôlée.

Ce dégagement de fumée est rapidement devenu une explosion et un incendie, déclenchant l'alarme du studio. Zack Nelson a souligné que c'était la première fois en dix ans de tests de durabilité qu'un smartphone prenait feu de cette manière.

L'incident est attribué à un court-circuit survenu après la flexion, entraînant une libération incontrôlable de l'énergie de la batterie.

Quelles sont les implications pour Google et le design pliable ?

Cette défaillance catastrophique met Google dans une position délicate, surtout après avoir vanté la durabilité du Pixel 10 Pro Fold. Le fait que l'appareil cède au même endroit que ses prédécesseurs, c'est à dire au niveau des lignes d'antenne, suggère que le géant de Mountain View n'a pas résolu un défaut de conception majeur dans sa gamme de pliables. Le créateur de contenu a d'ailleurs qualifié l'appareil de « pliable le plus faible jamais testé ».

Bien que certains experts en démontage, comme ceux d'iFixit, aient tempéré l'événement en notant que les tests de Nelson sont extrêmes et que la batterie n'est généralement pas déchargée avant ces manipulations, l'explosion en direct a créé un buzz médiatique inévitable.

L'enjeu pour Google est désormais de fournir des clarifications et d'améliorer la conception de ses futurs appareils pliables pour écarter tout risque. L'entreprise sera sous surveillance quant à la manière dont elle ajustera le placement de ces lignes d'antenne.