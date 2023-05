Les tablettes tactiles ont retrouvé de l'intérêt durant la pandémie, incitant plusieurs fabricants à se lancer ou se relancer sur le segment. Même si l'engouement commence à se tasser du fait de la saturation du marché, de nouveaux modèles font encore régulièrement irruption.

Google lance enfin sa Pixel Tablet sous Android durant le Google I/O 2023...après l'avoir évoquée initialement au cours du même événement de l'an dernier ! Elle arrive donc assez tardivement mais joue sur sa proximité avec la gamme Pixel pour tenter de s'imposer.

On est ici sur un modèle de tablette tactile Android de 11 pouces avec dalle LCD et une résolution de 2560 x 1600 pixels et un format 16:10, pour une luminosité de 500 nits. L'affichage pourra gérer un stylet USI 2.0.

La tablette Android en Google Tensor G2

Dans la bordure assez généreuse, on trouvera une webcam de 8 mégapixels, complétée dun module de 8 mégapixels à l'arrière. Plusieurs fonctions sont intégrées comme la Gomme Magique des Pixel, un mode Vision de Nuit ou un mode Portrait à l'avant.

La tablette de Google embarque un processeur mobile Google Tensor G2, comme la série de smartphones Pixel 7, et offre ainsi une compatibilité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2, ainsi que UWB (Ultra Wide Band).

La puce est épaulée par 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1 et ses fonctions de sécurité sont complétées par la puce dédiée Titan M2 tandis que l'on trouvera un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation.

Un dock pour la recharge mais pas que

Avec trois micros et quatre haut-parleurs, la Pixel Tablet saura vous entendre mais aussi donner de la voix pour le multimédia. La tablette est livrée avec un dock servant de station de recharge et la transformant en hub communicant avec un mode Hub la transformant en cadre photo numérique avec contrôle de la domotique et assistance vocale Google.

Le dock facilitera également les appels vidéo ou le streaming sans avoir à tenir la tablette tactile et avec un son amélioré. L'accessoire veut donc être plus qu'un simple support de charge et apporter de la valeur ajoutée, même s'il tend à figer l'espace d'utilisation du produit.

La Google Pixel Tablet est lancée en France et peut être déjà précommander pour un tarif de 679 euros en version 128 Go ou 799 euros pour le modèle 256 Go, le dock étant inclus. Les livraisons débuteront à partir du 22 juin 2023.