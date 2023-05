Google devrait avoir plusieurs produits électroniques à présenter durant son événement développeurs Google I/O 2023, parmi lesquels la Pixel Tablet, un produit pré-annoncé depuis longtemps mais pas encore disponible.

Evoquée l'an dernier au même Google I/O du mois de mai, la tablette tactile n'a pas encore été véritablement présentée et c'est donc dans les prochaines heures qu'elle sera officialisée. Mais avant même l'officialisation, les caractéristiques de l'appareil mobile ont déjà fuité sur Amazon Japon.

Même si la fiche technique a été retirée depuis, cela a permis de confirmer plusieurs éléments. Tout d'abord, la Pixel Tablet proposera un affichage LCD en résolution 2560 x 1600 pixels avec une diagonale de 11 pouces et une luminosité de 500 nits.

Google Tensor G2 à bord

Comme attendu, on trouvera à bord le processeur Google Tensor G2 déjà présent chez les smartphones de la série Pixel 7. Sur Amazon, la tablette était listée avec 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage.

Elle profitera d'une compatibilité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2 et elle pourra être rechargée grâce à son port USB-C. Elle offrira une belle qualité audio en divertissement avec ses quatre haut-parleurs et embarquera des capteurs photo 8 mégapixels à l'avant et à l'arrière pour la visioconférence et les prises de vue.

Elle aura la particularité de pouvoir être utilisée avec un dock qui en fera un hub multimédia. Il sera en outre possible de l'utiliser avec un stylet pour la prise de notes et de croquis.

Côté autonomie, la fiche technique évoque jusqu'à 12 heures de fonctionnement via sa batterie de 27 Wh, soit une durée standard pour une tablette tactile.

De nombreuses annonces pour le Google I/O

La Pixel Tablet devrait être proposée en plusieurs coloris : vert / noir ou beige / blanc, ainsi que quatre autres teintes, et son tarif pourrait se positionner autour de 600 euros à 650 euros pour un lancement annoncé à partir du 20 juin 2023.

Elle fera partie d'un ensemble d'annonces qui devraient voir défiler le smartphone Pixel 7a mais aussi un premier smartphone pliant Pixel Fold dont Google a déjà confirmé l'existence il y a quelques jours.

Et qui sait, la firme de Mountain View pourrait également en profiter pour commencer à présenter dans les grandes lignes la prochaine série de smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro.