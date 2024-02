Commençons avec le casque gaming sans fil ASTRO A50 Xbox / PC + Station de charge.



Il offre des aigus nets, des médiums contrôlés et des basses sans distorsion et est doté de l'audio haute résolution Dolby Audio ainsi que de l'audio spatial Dolby Atmos.

Grâce aux commandes intégrées, vous pouvez facilement équilibrer le son des jeux et le son de la conversation.

Le logiciel Centre de Commande ASTRO vous permet d'ajuster vos préférences audio et de communication vocale, de créer et de partager des profils d'égaliseur personnalisés et d'ajuster le niveau du micro.



Le casque assure une autonomie de plus de 15 heures.



Le casque gaming sans fil ASTRO A50 Xbox / PC + Station de charge est en promotion à 182,99 € au lieu de 276,60 €, soit 34% de remise sur Amazon. Le prix indiqué sur le site officiel est de 339 €.

