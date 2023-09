Ce n'est que le 4 octobre, en marge de la présentation des smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro que google dévoilera officiellement sa Pixel Watch 2. Mais depuis quelques semaines, les fuites se multiplient autour de la montre connectée.

Il s'agira ainsi de la deuxième smartwatch de Google, la première étant d'ailleurs à l'origine d'une controverse puisque son écran se fissure et se brise trop facilement au gout des utilisateurs, mais également et surtout parce que Google n'a pas prévu de réparer son dispositif, et qu'aucune pièce détachée n'est ainsi disponible sur le marché sans aucune possibilité non plus d'une prise en charge auprès du SAV officiel de la marque.

Plus de capteurs et de fonctionnalités

La Pixel Watch 2 reprendra le design de la première dans ses grandes lignes, mais apportera davantage de fonctionnalités.

Le capteur de fréquence cardiaque a ainsi été largement amélioré pour proposer plus d'informations à l'utilisateur. On devrait ainsi voir s'afficher les zones de fréquence ainsi que le rythme cardiaque en temps réel.

A cela s'ajoute une détection automatique de l'activité pratiquée (parmi 7 proposées).

Un capteur de température corporelle sera également de la partie avec le suivi du stress et une fonction de sécurité personnelle : un minuteur sera lancé, au terme de quoi un message d'alerte sera envoyé aux proches de l'utilisateur s'il n'est pas arrêté.

Google promet une autonomie de 24 heures en affichage Always-On et un temps de recharge complet en 75 minutes seulement.