La deuxième itération de la montre connectée de Google a un design très proche du premier modèle. La Pixel Watch 2 conserve son cadran rond et écran Amoled d'une luminosité de jusqu'à 1000 cd/m² protégé par verre Corning Gorilla Glass 5.

Le boîtier de 41 mm est désormais en aluminium (au lieu de l'acier inoxydable) et quelques grammes sont perdus pour un poids de 32 g. La batterie est d'une capacité légèrement supérieure de 306 mAh, avec une autonomie promise de 24 heures lorsque l'écran always-on est activé. La charge permet d'obtenir 12 heures d'autonomie en 30 minutes.

La meilleure autonomie attendue est aussi à rapprocher avec la présence d'une puce Snapdragon W5+ Gen 1 (Qualcomm SW5100) gravée en 4 nm et avec coprocesseur Cortex M33 (22 nm). Elle remplace la puce Exynos 9110 de Samsung gravée en 10 nm.

Trois nouveaux capteurs à l'arrière

Associé à un algorithme de machine learning amélioré, un nouveau capteur de fréquence cardiaque multi-points doit permettre des mesures 40 % plus précises lors d'efforts soutenus. Il bascule automatiquement entre mono et multi-points selon l'intensité de l'effort.

Un capteur d'activité électrodermale continue (mesure de gouttes de sueurs microscopiques) pour le suivi des réponses du corps et un capteur de température cutanée contribuent aux fonctionnalités de gestion du stress et du sommeil. Des informations qui sont regroupées dans l'application Fitbit.

Google met par ailleurs en avant de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui viennent compléter la détection de chute et SOS Urgence. Un minuteur peut par exemple être réglé dans certaines situations. À la fin du minuteur, le choix est donné de confirmer que tout va bien, partager une localisation avec des proches ou contacter les services d'urgence. Faute de réponse, la position est envoyée en temps réel aux contacts d'urgence.

Prix et disponibilité

La Pixel Watch 2 fonctionne avec Wear OS 4. Elle profite d'une utilisation simplifiée des applications Gmail et Google Agenda, en plus notamment d'améliorations pour YouTube Music, Google Maps et Google Assistant.

De la même manière que les nouveaux smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, la montre connectée Google Pixel Watch 2 est en précommande pour une disponibilité à partir du 12 octobre.

Un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium est inclus. En outre, la Pixel Watch 2 est actuellement offerte pour l'achat d'un Pixel 8 Pro.