Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont finalement annoncés par Google après de nombreuses fuites ayant dévoilé l'essentiel des nouveaux appareils mobiles qui arrivent en même temps que la version finalisée d'Android 14.

Le design général reste sensiblement le même que la série précédente avec un affichage 6,2 pouces (écran Actua) ou 6,7 pouces OLED (écran Super Actua et LTPO pour la version Pro) avec rafraîchissement 120 Hz, mode Always On et poinçon pour le capteur photo avant.

A bord, on trouvera cette année un nouveau processeur Tensor G3 avec puce de sécurité Titan M2 qui pousse plus loin encore les capacités d'intelligence artificielle. Ces dernières seront particulièrement visibles avec la partie photo grâce à des fonctions avancées d'édition photo comme vidéo.

Encore plus de fonctions d'édition dopées à l'IA

On connaissait la gomme magique ou Magic Eraser pour effacer un élément d'une photo mais la nouvelle génération ajoute le détourage et le replacement d'un objet dans la photo pour éliminer un élément non important, resserrer un cadre ou rendre la photo plus marquante.

On peut ainsi effacer un objet, le replacer, agrandir ou réduire un élément pour composer ou mettre en avant l'information principale d'une image grâce aux capacités IA de la puce Tensor G3.

Et on ne risquera plus de rater les photos de groupe puisqu'il sera possible de choisir l'expression de chaque intervenant pour qu'il n'ait pas les yeux fermés ou qu'il regarde ailleurs.

La gomme magique s'étend désormais aussi à l'audio pour effacer les bruits de fond indésirables et ne garder que le son important d'un enregistrement.

En vidéo, le Pixel 8 Pro propose un mode Video Boost qui optimise automatiquement l'enregistrement en supprimant les tremblements et en gérant luminosité, couleur et grain directement.

Nouveaux capteurs photo et capteur de température pour le Pro

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro font toujours la part belle à la photo de nuit grâce à leurs capteurs améliorés tandis qu'un mode Pro (seulement sur le Pixel 8 Pro) permettra d'affiner soi-même les réglages pour des compositions totalement personnalisées.

Pixel 8 : capteur principal grand angle 50 mégapixels et capteur ultra grand angle 12 mégapixels avec autofocus

Pixel 8 Pro : capteur principal grand angle 50 mégapixels, capteur ultra grand angle 48 mégapixels et téléobjectif 48 mégapixels (avec capacité macro) avec zoom optique x5 (et zoom haute résolution jusqu'à x30).

A noter que la version Pro ajoute un capteur de température sous le flash : "mesurez directement la température d'un objet avec votre Pixel 8 Pro. Il vous suffit de passer votre téléphone sur une casserole, une boisson ou autre".

Un support Android très étendu !

L'IA apportée par la puce Tensor G3 permet également de corriger automatiquement les fautes de frappe, d'assurer une traduction instantanée en plusieurs langues ou encore de filtrer les appels indésirables.

D'autres fonctionnalités sont en cours de développement et seront proposées plus tard. L'une des plus impressionnantes est la capacité de reconstitution de zoom d'un détail à partir d'une photo grand angle.

Avec Android 14, Google annonce une nouveauté qu'on avait évoquée il y a quelques jours : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront les premiers à profiter de 7 ans de mises à jour Android et correctifs de sécurité !

Et les tarifs ? Ils sont en hausse par rapport à la génération précédente :

Pixel 8 128 Go : 799 €

Pixel 8 256 Go : 859 €

Pixel 8 Pro 128 Go : 1099 €

Pixel 8 Pro 256 Go : 1159 €

Pixel 8 Pro 512 Go : 1299 €

Le smartphone Pixel 8 comme le Pixel 8 Pro sont dès à présent en précommande sur le Google Store avec des livraisons à partir du 12 octobre 2023.