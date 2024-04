Une mise à jour logicielle de la montre connectée Pixel Watch de Google, nommée TWD9.240405.001, arrivera en effet dans les prochains jours et inclura le patch de sécurité d'avril.

Google mentionne l'ajout de nouvelles fonctionnalités, la résolution de plusieurs problèmes et une amélioration des performances.

« Toutes les montres Pixel Watch compatibles fonctionnant sous WearOS 4 recevront la mise à jour logicielle "April 2024" à partir d'aujourd'hui. Le déploiement se poursuivra au cours de la semaine prochaine par phases, en fonction de l'opérateur et de l'appareil », explique Google.

Parmi les nouvelles fonctionnalités ajoutées, on pourra retrouver une fonction haptique permettant de sentir l'heure à travers des vibrations émises par la montre. En tapotant l'écran avec deux doigts, il sera désormais possible de déterminer l'heure en comptant les vibrations haptiques sans même regarder sa montre.

Google garantit également une amélioration significative de l'expérience utilisateur en ce qui concerne le réglage automatique de la luminosité, qui devrait maintenant être plus réactif et sensible aux changements de niveaux de lumière.