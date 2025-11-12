Google intensifie sa lutte contre les applications Android peu performantes, avec une nouvelle cible en ligne de mire : la consommation excessive de la batterie. En collaboration étroite avec Samsung, une nouvelle métrique de qualité technique essentielle a été définie : les " excessive partial wake locks ".

Qu'est-ce qu'un verrou de veille et pourquoi est-ce un problème ?

Les " wake locks " sont un mécanisme permettant à une application d'empêcher le processeur de l'appareil d'entrer en mode veille, même lorsque l'écran est éteint. Si cette fonction est utile pour des tâches légitimes comme la lecture de musique ou le téléchargement de fichiers, il peut avoir des abus.

Google considère désormais une session utilisateur comme excessive si elle " contient plus de 2 heures cumulées de verrous de veille non exemptés sur une période de 24 heures ". C'est un contributeur majeur à l'épuisement de la batterie.

Quelles seront les sanctions pour les applications non conformes ?

Le seuil de mauvais comportement est franchi lorsque 5 % des sessions d'une application sur 28 jours sont jugées excessives.

À partir du 1er mars 2026, les conséquences seront directes pour les applications du Google Play Store. Google prévient que si le seuil de qualité n'est pas respecté, un titre " pourra être exclu des surfaces de découverte importantes, telles que les recommandations ".

De plus, dans certains cas, un avertissement pourra être affiché sur la fiche Google Play pour indiquer aux utilisateurs que l'application est susceptible de provoquer un drainage excessif de la batterie.

Comment les développeurs peuvent-ils se préparer ?

Cette annonce s'inscrit dans une série de nouvelles métriques destinées à améliorer la qualité technique sur l'ensemble de l'écosystème. Google ne prend pas les développeurs au dépourvu.

La métrique est déjà disponible dans la Play Console et Android Vitals, et un nouveau tableau est fourni. L'outil permet d'identifier précisément les sources du problème pour faciliter le débogage.