Google Play n'est plus une simple boutique d'applications. La plateforme se transforme en une expérience entièrement modelée pour l'utilisateur, avec du contenu sur mesure et des informations pertinentes. Deux axes majeurs ressortent avec une unification sans précédent de l'écosystème gaming et une personnalisation poussée à l'extrême.

Un assistant IA et une expérience de jeu unifiée

La vraie star de la mise à jour est sans doute le Play Games Sidekick. Au lieu de chercher un tutoriel sur internet, une question à une IA suffit pour ne plus être bloqué dans un jeu avec un outil qui fonctionne comme une surcouche.

Grâce à Gemini Live, l'IA analyse l'écran, comprend le contexte et fournit des conseils et astuces en temps réel. Une sorte de copilote pour les sessions de jeu… ce qui est très à la mode.

Cette innovation s'inscrit dans une refonte globale de l'expérience gaming. Google Play Games sur PC sort de sa phase bêta, rendant plus de 200 000 titres accessibles sur mobile et ordinateur. Le profil de joueur est unifié, centralisant les statistiques et succès, peu importe l'appareil. Des « Play Games Leagues » verront en outre le jour.

L'onglet « Pour vous », le nouveau centre névralgique

Pour organiser tout ce nouveau contenu, Google introduit l'onglet « Pour vous ». C'est un véritable tableau de bord personnel. Cet espace centralise les récompenses, abonnements, recommandations, statistiques et mises à jour. Pour les joueurs, le nouveau profil gamer sera au cœur de cette section.

La personnalisation ne se limite pas aux jeux. L'onglet « Pour vous » intégrera aussi des suggestions de livres audio et permettra bientôt de reprendre à l'endroit de l'arrêt de lecture d'un roman ou d'un podcast. Le déploiement a commencé cette semaine sur certains marchés et s'étendra à d'autres pays le 1er octobre.

Une boutique plus intelligente et plus pertinente

L'onglet « Applications » bénéficie lui aussi d'une cure de jouvence. Inspiré par des succès localisés comme le Cricket Hub en Inde, Google va proposer partout dans le monde des espaces dédiés à des thèmes saisonniers ou de divertissement.

Aux États-Unis, par exemple, les utilisateurs peuvent découvrir des webcomics et des séries tendance directement depuis la boutique. Une recherche guidée, alimentée par l'IA, simplifie également la découverte en organisant les résultats par catégories.

Les pages de détails des jeux sont enrichies. Elles fournissent des informations sur les événements en cours, les offres et les mises à jour des développeurs. Une fois le jeu installé, la page devient un résumé de la progression et des succès. Une section questions-réponses entre joueurs y fera même son apparition ultérieurement.