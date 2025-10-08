C'est une gifle monumentale pour Google. La Cour Suprême des États-Unis a refusé de suspendre l'injonction judiciaire issue de sa défaite contre Epic Games, le créateur de Fortnite. Conséquence : le géant de la tech doit se plier immédiatement à une décision qui fracture les murs de sa forteresse, le Play Store.

Fin du monopole sur les paiements, ouverture à des boutiques d'applications concurrentes... La décision, saluée comme une victoire historique par Tim Sweeney, le PDG d'Epic, marque un tournant majeur pour l'écosystème Android.

Quels changements Google doit-il appliquer immédiatement ?

Le verdict du jury en 2023 avait été clair : le Play Store fonctionne comme un monopole illégal. La décision de la Cour Suprême rend maintenant l'injonction du juge exécutoire. Dès le 22 octobre, Google devra se conformer à plusieurs obligations majeures, notamment :

Autoriser les systèmes de paiement alternatifs : Les développeurs pourront proposer leurs propres solutions de paiement dans leurs applications, contournant ainsi la commission de 15 à 30 % prélevée par Google.

Permettre les liens externes : Les applications pourront rediriger les utilisateurs vers des offres et des paiements en dehors du Play Store, sans "friction ni écran alarmiste".

D'autres mesures, comme l'obligation d'accueillir des magasins d'applications concurrents directement au sein du Play Store, entreront en vigueur plus tard, en juillet 2026.

Pourquoi est-ce une victoire si importante pour Epic Games ?

C'est l'aboutissement d'une croisade lancée en 2020. Epic Games avait défié les règles de Google (et d'Apple) en intégrant son propre système de paiement dans Fortnite, ce qui lui avait valu d'être banni des boutiques d'applications. Pour son PDG, Tim Sweeney, cette décision de la Cour Suprême est une consécration. Il a salué la fin d'un système qui, selon lui, freinait la concurrence et augmentait les prix pour les consommateurs.





Ironiquement, Epic avait perdu un procès similaire contre Apple, la justice ayant estimé que l'App Store n'était pas un monopole. La victoire contre Google est donc d'autant plus symbolique et pourrait créer un précédent majeur pour l'ensemble de l'industrie mobile.

Quelle est la défense de Google et que risque l'entreprise ?

Pour sa défense, Google a toujours brandi l'argument de la sécurité. Selon l'entreprise, l'ouverture forcée du Play Store à des concurrents et à des systèmes de paiement non vérifiés exposerait les plus de 100 millions d'utilisateurs américains à des "risques énormes en matière de sécurité et de sûreté", en facilitant la prolifération d'applications malveillantes ou pirates.





Malgré la décision de la Cour Suprême, Google a annoncé qu'il poursuivrait son appel sur le fond du jugement de monopole. Mais en attendant, l'entreprise doit démanteler une partie d'un système qui lui rapporte des milliards de dollars chaque année, une concession qui pourrait durablement affecter son modèle économique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que cela change concrètement pour les utilisateurs d'Android ?

À court terme, vous pourriez voir apparaître de nouvelles options de paiement dans vos applications et jeux préférés, potentiellement avec des tarifs plus attractifs. À plus long terme (à partir de 2026), vous pourrez télécharger des magasins d'applications alternatifs (comme l'Epic Games Store) directement depuis le Play Store, ce qui élargira considérablement le choix d'applications disponibles.

Est-ce que le Play Store va devenir moins sécurisé ?

C'est l'argument principal de Google, qui met en avant les risques liés aux applications et systèmes de paiement non vérifiés par ses soins. Si le risque zéro n'existe pas, la concurrence pourrait aussi pousser les acteurs à innover en matière de sécurité pour gagner la confiance des utilisateurs. Il faudra donc être vigilant, comme sur n'importe quel environnement ouvert.

Cette décision est-elle définitive ?

Non. La Cour Suprême a refusé de suspendre l'application de l'injonction, mais elle n'a pas encore statué sur l'appel de Google concernant le verdict de monopole lui-même. Google a jusqu'au 27 octobre pour déposer son pourvoi. Cependant, en attendant une éventuelle (et peu probable) annulation du jugement, Google est contraint d'appliquer ces changements majeurs.