La présentation de la plate-forme Project Genie de création de mondes 3D entiers via de simples prompts par Google a agi comme un catalyseur sur les marchés boursiers.

Cet outil, qui promet de transformer du texte ou des images en environnements 3D interactifs, a été perçu par certains investisseurs comme un tournant majeur.

En quelques heures, les actions de plusieurs piliers de l'industrie du jeu vidéo ont dévissé, illustrant une nervosité palpable face au potentiel de l'intelligence artificielle générative.

Un séisme boursier aux origines surprenantes

La réaction des marchés a été aussi rapide que sévère. Des entreprises comme Unity Software ont vu leur valeur boursière chuter de près de 20 %, un chiffre qui a même atteint 35 % le jour suivant.

D'autres géants tels que Take-Two Interactive, l'éditeur de Grand Theft Auto, Roblox, CD Projekt et même Nintendo, acteurs majeurs des jeux vidéo, n'ont pas été épargnés, subissant des baisses significatives.

Cette vente massive d'actions suggère que les investisseurs ont perdu confiance dans la capacité de ces entreprises à maintenir leur position dominante. Ils semblent redouter que des outils comme Genie ne rendent obsolètes des décennies de savoir-faire et des cycles de production coûteux, au risque de bouleverser l'équilibre économique du secteur.

La réalité technologique face à la perception des marchés

Pourtant, un examen plus attentif de Project Genie révèle une technologie encore à ses balbutiements. Les démonstrations montrent des expériences courtes, limitées à 60 secondes, avec une résolution de 720p et une latence d'entrée élevée.

Les mondes générés permettent une exploration basique mais sont dépourvus de mécaniques de jeu complexes ou d'interactions poussées.

Le fossé entre les capacités actuelles de l'outil et la panique boursière qu'il a engendrée est considérable. Les experts, y compris des figures comme le PDG d'Unity, soulignent que la technologie actuelle manque de la précision nécessaire pour un véritable développement de jeux de qualité professionnelle.

Elle s'apparente davantage à un outil de prototypage rapide qu'à une chaîne de production complète.

Quel avenir pour l'IA dans la création de jeux ?

Le débat sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la création n'est pas nouveau. Il cristallise les craintes des artistes et créateurs de se voir remplacés par des algorithmes, mais aussi la méfiance d'une large partie des joueurs qui perçoivent les créations par IA comme manquant de passion et d'originalité.

Près de 90 % des développeurs utiliseraient déjà des formes d'IA, mais principalement pour accélérer des tâches et non pour remplacer le cœur créatif.

L'affaire Project Genie démontre surtout que la perception de l'IA peut avoir des conséquences économiques immédiates, même si la technologie n'est pas mature, générant des réactions irrationnelles.

Si les cours de bourse ont commencé à se redresser, ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau initial. Cet épisode laisse une question en suspens : les studios sauront-ils intégrer ces nouveaux outils pour enrichir leur processus de création, ou la pression des investisseurs les poussera-t-elle vers une automatisation qui pourrait aliéner leur public ?