Fondé le 4 septembre 1998 par Larry Page et Sergey Brin, Google s'affiche aujourd'hui comme l'une des plus influentes entreprises technologiques planétaires, présentant une large palette de biens et de prestations.

-20 % pour le 25e anniversaire

Comme de coutume lorsqu'elle célèbre un nouvel anniversaire, la société souhaite marquer cet événement en offrant d'importantes réductions à ses utilisateurs. Après avoir proposé des rabais en Australie, au Japon et à Taïwan le mois dernier, la boutique Google en Europe lance des promotions sur plusieurs de ses produits ce 12 septembre. La durée de validité de ces offres reste cependant inconnue. Les États-Unis ne sont pas inclus, car Google préfère réserver ses réductions pour le Black Friday.

Dans plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, le site officiel du Google Store invite ses visiteurs à rejoindre la "Google Party" pour célébrer le 25e anniversaire de l'entreprise. L'image accompagnant ce message présente un téléphone portable emballé, une tablette et une montre.

Au Japon, le mois dernier, Google a offert une réduction de 25 % sur plusieurs de ses produits à l'occasion de cet évènement. Parmi les produits concernés, on trouve les smartphones Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, ainsi que la tablette Pixel. Les écouteurs Pixel Buds A-Series et les Pixel Buds Pro, ainsi que la Pixel Watch, étaient également inclus dans cette offre. De plus, les acheteurs ont reçu un sac fourre-tout.

Pour l'Europe, et donc la France, ce 12 septembre vous trouverez ainsi 20% de réduction sur le Pixel 7, -10 % sur le Pixel 7a, -20% sur la Google Pixel Watch, -60€ pour l'achat d'un Pixel 6a, -20% pour l'achat d'un Pixel 7 Pro, .... et avec un tote bag en édition limitée offert pour tout achat d'un produit Pixel.

Toutes les offres sont à découvrir sur la boutique de Google.





Google pourrait annoncer le Pixel 8

La firme va se servir de cet événement pour écouler les stocks de sa gamme Pixel 7 alors que son successeur, le Pixel 8, sera présenté le 4 octobre prochain même si de nombreux éléments, comme le prix, sont déjà connus.

Ce nouveau smartphone devrait intégrer un capteur thermique et un mode DisplayPort afin de pouvoir l'utiliser comme un ordinateur. Il permettra aussi d'effacer les sons gênants dans les vidéos. Une belle avancée technologique.