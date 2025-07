Google poursuit l'intégration de l'intelligence artificielle pour son célèbre moteur de recherche. Une mise à jour ajoute une fonctionnalité surprenante et impressionnante dans la manière d'interagir avec des entreprises locales.

L'IA en tant qu'assistant personnel téléphonique

En cherchant un service comme « toiletteur pour animaux près de chez moi », une option propose de « faire vérifier le prix par l'IA ». L'utilisateur n'a qu'à préciser sa demande (type d'animal, service souhaité...) et l'IA s'occupe du reste. Elle appelle les entreprises pour récolter les informations et transmet ensuite un résumé par message.

Selon Robby Stein, vice-président de Google Search, le système s'appuie sur la technologie Duplex et Gemini. Il précise que l'outil « s'annoncera comme une IA de Google qui tente d'obtenir des informations pour le compte d'un client ».

Le déploiement a lieu pour tous les utilisateurs de Google Search aux États-Unis, sachant que les abonnés payants Google AI Pro et AI Ultra bénéficient de limites d'utilisation plus élevées. Les commerçants gardent le contrôle et peuvent désactiver la réception des appels.

Gemini 2.5 Pro pour le mode IA de Google Search

Pour ses abonnés Google AI Pro et AI Ultra, la firme de Mountain View indique qu'ils ont désormais accès en avant-première à Gemini 2.5 Pro directement dans le mode IA de la recherche. Ce modèle, le plus puissant de Google, doit être sélectionné manuellement.

Google rappelle un modèle particulièrement performant pour les requêtes complexes impliquant du raisonnement avancé, des mathématiques ou du code. C'est un atout pour les utilisateurs qui cherchent des réponses précises à des problèmes pointus, avec des liens pour approfondir le sujet.

Deep Search, la recherche en mode expert

En complément, ces mêmes abonnés peuvent activer Deep Search. Cet outil de recherche avancé transforme une simple question en un rapport de recherche. Il ne se contente pas de donner une réponse, il raisonne, formule lui-même des questions subsidiaires et lance des centaines de recherches pour compiler et vérifier les informations.

Le résultat est un rapport complet et sourcé, idéal pour des recherches approfondies liées au travail, aux études ou même à des décisions de vie importantes comme l'achat d'une maison ou une analyse financière.

« Nous sommes impatients de continuer à offrir des fonctionnalités avancées de recherche à tous nos utilisateurs dans le monde entier », écrit Google. Pour le moment, les utilisateurs aux États-Unis sont les mieux lotis.