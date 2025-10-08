Google annonce la disponibilité du Mode IA de son moteur de recherche dans plus de 35 nouvelles langues et plus de 40 nouveaux pays, notamment en Europe. Cette expansion porte la couverture totale de la fonctionnalité à plus de 200 pays.

La nouvelle interface apparaît comme un onglet dédié sur Google Search et vise à concurrencer des services comme ChatGPT Search et Perplexity, en offrant des réponses synthétiques et détaillées à des questions complexes.

Une absence de taille se fait cependant remarquer avec ces réponses optimisées par l'IA qui élargissent les aperçus IA grâce à un raisonnement avancé. La France n'est pas sur la liste des pays nouvellement concernés.

Le fonctionnement du Mode IA dans la recherche Google

Le Mode IA de Google Search s'appuie sur le modèle de langage Gemini pour transformer l'expérience de recherche. Il permet aux utilisateurs de poser des questions beaucoup plus longues et complexes, en langage naturel. D'après Google, les premiers testeurs posent des requêtes deux ou trois fois plus longues que les consultations de recherche traditionnelles.

L'IA utilise une technique de décomposition de la requête que Google nomme " query fan-out ". Elle décompose la question en sous-thèmes et lance des dizaines de recherches simultanées pour en rédiger la synthèse en quelques secondes.

L'approche multimodale permet également de soumettre des requêtes via du texte, la voix ou même une image. Les sources utilisées pour générer la réponse sont affichées dans un encart latéral, permettant de vérifier l'information.

La France exclue du lancement européen

L'absence de la France n'est pas un oubli technique, mais le résultat " d'obstacles réglementaires " persistants. Le cœur du problème réside dans le contentieux avec les éditeurs de presse concernant les droits voisins.

L'Autorité de la concurrence a infligé à Google une amende de 500 millions d'euros en 2021, suivie d'une autre de 250 millions d'euros en 2024 pour non-respect de ses engagements sur la rémunération des médias.

Face à ce contexte tendu, le géant américain semble vouloir éviter de déclencher un nouveau conflit juridique. L'absence du Mode IA de Google Search s'ajoute à celle des aperçus IA ou AI Overviews. Ces derniers se basent d'abord sur les connaissances du modèle de langage.

Une punition de Google pour la France ?

Pour les utilisateurs français de Google Search, l'exclusion de la France pour le Mode IA est synonyme de retard d'une innovation majeure, au risque de favoriser des alternatives telles que ChatGPT d'OpenAI.

Pour les éditeurs de sites web, la situation est confuse. Outre-Atlantique, des éditeurs pointent du doigt une appropriation de leur contenu et une chute de trafic avec des fonctionnalités comme AI Overviews.

Google rejette de telles accusations et assure que ce type de technologie crée de nouvelles opportunités pour que le contenu soit découvert. Les clics générés seraient de meilleure qualité, avec des utilisateurs passant davantage de temps sur les pages de destination.