Surprise avec le moteur de recherche Google. Depuis quelques semaines, un lien « Essayer sans personnalisation » est affiché en bas des pages de résultats. L'option est placée en vis-à-vis de « Les résultats sont personnalisés ».

Cliquer sur le lien permet ainsi d'obtenir des résultats de recherche Google non personnalisés. Cette personnalisation tient compte de l'activité de navigation, comme l'historique de recherche et une requête précédente, ou encore de la localisation.

Google précise que la personnalisation n'affecte toutefois pas nécessairement tous les résultats de recherche. Même légère, elle peut influencer certains aspects, notamment l'ordre de classement des résultats sur la page.

Un paramètre peu connu

À Search Engine Land, un porte-parole de Google a confirmé un changement pour « permettre aux utilisateurs de savoir plus facilement si leurs résultats de recherche ont été personnalisés ou non, tout en leur offrant la possibilité d'explorer des résultats non personnalisés. »

Il ajoute en outre que les utilisateurs « peuvent à tout moment ajuster de manière simple leurs paramètres de personnalisation. »

Concrètement, le retrait de la personnalisation via l'option est lié au paramètre « pws=0 » dans l'URL (ajout de « &peek_pws=0 » ou « &pws=0 »). Ce paramètre est très loin d'être lui-même une nouveauté, mais il est vrai que son existence est assez peu connue.