Introduit en août dernier, puis devenu un outil créatif dans l'application Gemini, le modèle Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) a rapidement trouvé son public. Google se félicite de plus de 5 milliards d'images générées à ce jour. Un engouement qui légitime l'élargissement de son champ d'action.

L'objectif est de rendre la création et la modification d'images par IA plus accessibles, en les intégrant directement dans des parcours utilisateurs déjà bien établis, que ce soit pour la recherche visuelle, la synthèse de documents ou la gestion de photothèques personnelles.

Nano Banana dans Google Search avec Lens

L'intégration la plus immédiate se fait au cœur de l'application Google pour Android et iOS, via Google Lens. Un nouveau mode Création, reconnaissable à son icône de banane jaune, fait son apparition. Il permet de transformer instantanément une photo, qu'elle soit prise sur le vif ou sélectionnée depuis la galerie.

Le fonctionnement se veut conversationnel et intuitif. Il suffit de prendre une photo et de décrire les modifications souhaitées. Des suggestions de prompts sont également proposées pour guider l'inspiration. Il est même possible de créer une image entièrement nouvelle à partir d'un simple prompt textuel.

Cette nouveauté est en cours de déploiement en anglais aux États-Unis et en Inde, et devrait arriver dans d'autres pays et langues prochainement.

Une valeur ajoutée Nano Banana pour NotebookLM

L'outil IA NotebookLM bénéficie aussi de l'apport de Nano Banana. La fonctionnalité Video Overviews, qui génère des résumés vidéo à partir de documents, est repensée.

L'IA peut désormais produire des illustrations contextuelles basées sur les sources importées et propose six nouveaux styles visuels (aquarelle, anime, papercraft...). Google explique que le résultat donne des " aperçus vidéo qui ne se contentent pas de vous parler de vos documents, ils vous aident à les comprendre et à vous en souvenir ".

En complément, de nouveaux formats font leur apparition. En plus du format " Explainer " détaillé, une option " Brief " permet d'obtenir des vidéos courtes pour saisir rapidement les idées principales d'un document.

La mise à jour est déployée pour les utilisateurs Pro cette semaine, avant une disponibilité générale dans les semaines à venir.

L'arrivée de Nano Banana dans Google Photos

Concernant Google Photos, les informations sont encore succinctes. Google a confirmé que Nano Banana arrivera dans l'application " dans les semaines à venir ", sans donner de calendrier précis.

Google Photos dispose déjà de fonctionnalités d'édition conversationnelle, mais l'arrivée du modèle Gemini 2.5 Flash Image est présenté comme une mise à niveau majeure. Des attentes sont en matière d'édition.

Les annonces de Google confirment de récentes trouvailles d'Android Authority pour l'intégration de Nano Banana.