Baptisée « Preferred Sources », une nouvelle option de Google Search est pour le moment déployée aux États-Unis et en Inde, et concerne les recherches en anglais. Les utilisateurs peuvent choisir les médias qu'ils souhaitent voir apparaître en priorité dans la section « Top Stories » des résultats de recherche.

La personnalisation des actualités sur Google

Lorsqu'une recherche est effectuée sur un sujet d'actualité, une icône avec une étoile apparaît à côté du titre de la section « Top Stories ». Un clic sur cette icône ouvre une interface où il est possible de rechercher et de sélectionner des sites d'information et des blogs.

Une fois la sélection validée et la page rafraîchie, les articles provenant de ces sources choisies sont mis en avant.

Un fil d'actualités sur mesure, mais pas exclusif

Les articles des sources sélectionnées apparaissent plus fréquemment et de manière plus visible dans le carrousel « Top Stories ». Google va même plus loin en créant parfois une section dédiée « From your sources », juste en dessous.

Il est possible d'ajouter autant de sites que souhaité et selon Google, les premières expérimentations ont montré un réel engouement, avec plus de la moitié des utilisateurs qui choisissent quatre sites ou plus.

Le géant de la recherche assure toutefois que les autres médias ne disparaîtront pas complètement, afin de maintenir une certaine diversité dans les résultats.

Le risque d'un effet de bulle en question

Cette personnalisation soulève néanmoins des interrogations sur un enfermement dans une bulle idéologique, en raison d'une moindre exposition à des points de vue divergents.

En parallèle, les éditeurs sont activement encouragés par Google à inciter leurs lecteurs à les ajouter comme source préférée via des ressources dédiées.