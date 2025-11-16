Ils cherchaient juste une location de vacances. L'histoire,commence à Besançon (Doubs) : un couple prépare son voyage en Provence et utilise Google Street View pour localiser un logement.

En explorant virtuellement les chemins voisins, ils tombent sur une scène surréaliste. Une villa, une terrasse, et un homme, entièrement nu, "le sexe à la main".

Que voit-on exactement sur l'image ?

Le choc est total pour le couple. L'image, capturée par la Google Car, montre un homme dans sa propriété privée. L'entreprise Google revendique un floutage automatique, mais celui-ci a manifestement échoué.

Si le visage de l'individu est bien masqué, le reste de son corps est parfaitement visible, dans une posture sans équivoque. La quadragénaire s'est dite choquée par le "non-respect de la vie privée" et une "atteinte à la dignité humaine". Elle précise que "la maison, la terrasse et la décoration extérieure sont reconnaissables entre mille".

Quelle est la politique de Google sur la vie privée ?

Cette situation est d'autant plus embarrassante que Google affirme respecter un droit à l'image rigoureux. Le floutage des visages et des plaques d'immatriculation est la règle. Mais cet incident sur Street View prouve que le système n'est pas infaillible.

Une avocate citée par le quotidien régional rappelle la loi : "publier l’image d’une personne dans son intimité, sans son accord, constitue nécessairement une atteinte à la vie privée". La victime peut exiger le retrait immédiat et des dommages et intérêts.

Ce type d'incident est-il déjà arrivé ?

Oui, et cela a coûté cher à Google. Un cas très similaire a eu lieu en Argentine en juillet dernier. Un policier avait été photographié, également nu, dans sa cour.

L'image avait fuité, provoquant des railleries de ses collègues et une humiliation publique. L'homme a porté plainte. Google Argentina et Google Inc. ont été condamnés à lui verser 16 millions de pesos, soit près de 11 000 euros. Ce précédent pourrait donner des idées à l'homme nu de Provence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le couple risque-t-il quelque chose ?

Non, le couple n'a fait que constater la présence de l'image sur un service public de Google. C'est Google, en tant qu'éditeur de la photo, qui est responsable de l'atteinte à la vie privée.

L'homme photographié peut-il faire retirer l'image ?

Oui. Toute personne peut exiger le retrait immédiat d'une image portant atteinte à sa vie privée. La victime peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Comment Google a-t-il pu rater ce floutage ?

Google utilise des algorithmes de floutage automatique pour les visages et les plaques. Il est probable que l'algorithme n'ait pas identifié le reste du corps comme devant être masqué, ou que la posture ait échappé à la détection automatique.