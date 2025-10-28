C'est le genre de bug qui fait transpirer Google. Pendant plusieurs heures, des millions d'utilisateurs de YouTube ont vu apparaître dans leurs recommandations une vidéo au titre anodin ("AFRICAN GIAT MAASAI"). Le problème ? La miniature était tout sauf anodine, affichant six femmes topless. Une image NSFW (explicite) qui s'est retrouvée propulsée dans des recherches aussi innocentes que "Breaking Bad clips" ou "vieil homme jouant à gta".

Que s'est-il passé exactement ?

Le bug a rapidement inondé Reddit, avec des dizaines de témoignages d'utilisateurs perplexes (1, 2, 3...). Des utilisateurs de tous bords ont signalé cette étrange recommandations. Le plus inquiétant est que la vidéo apparaissait dans des recherches totalement sans rapport.





La vidéo elle-même, d'une durée de 16 secondes, est parfaitement inoffensive (SFW). Mais sa miniature, conçue pour le "clickbait", était explicite. Pire encore, plusieurs utilisateurs ont confirmé que la miniature apparaissait même lorsque leur compte était en "Mode Restreint", censé protéger les mineurs.

Comment le créateur a-t-il pu "tromper" l'algorithme ?

La chaîne, Afro Zulu (plus de 230 000 abonnés), n'en est pas à son coup d'essai. Elle utilise fréquemment des miniatures suggestives ou explicites (potentiellement générées par IA) pour attirer les clics, alors que le contenu vidéo est tout à fait banal. Il semble que cette chaîne ait trouvé une faille.





L'algorithme de YouTube, qui privilégie le "taux de clics" (click-through rate), a été piégé. En voyant un taux de clic anormalement élevé (dû à la miniature provocante), il a massivement "boosté" la vidéo, la propageant sur toute la plateforme.

Quelle a été la réaction de YouTube ?

Face à l'explosion de plaintes sur les réseaux sociaux, YouTube a fini par réagir. La vidéo a été retirée des recommandations et la chaîne "Afro Zulu" a elle-même changé la miniature pour une image SFW (une capture d'écran de la vidéo).





Mais le mal était fait : la vidéo a accumulé près de 4 millions de vues grâce à ce coup de projecteur algorithmique. L'incident soulève des questions critiques sur la modération de YouTube : les filtres automatiques sont-ils incapables de faire la différence entre une vidéo et sa miniature ?

Foire Aux Questions (FAQ)

La vidéo "AFRICAN GIAT MAASAI" est-elle explicite ?

Non, la vidéo de 16 secondes est inoffensive. Seule la miniature (thumbnail) était NSFW (Not Safe For Work), montrant des femmes seins nus, probablement générée par IA.

Le mode restreint de YouTube a-t-il fonctionné ?

Non. De nombreux utilisateurs ont rapporté avoir vu cette miniature explicite alors même que le mode restreint (destiné à protéger les enfants) était activé sur leur compte.

YouTube a-t-il réagi ?

Oui, après plusieurs heures et de nombreuses plaintes sur Reddit, YouTube a stoppé la recommandation de la vidéo. La chaîne a également changé la miniature. Google n'a cependant pas encore fait de déclaration officielle sur l'origine du bug.