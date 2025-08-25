Après Google Keep, Contacts ou encore Météo, c'est au tour de l'application Google TV de recevoir sa cure de jouvence. La version 4.39 de l'application sur Android, en cours de déploiement, introduit une refonte visuelle complète basée sur le nouveau langage de design de Google, le Material 3 Expressive. Le résultat est une interface plus épurée et dynamique, mais ce changement s'accompagne également d'un bug pour le moins gênant.

Quelles sont les nouveautés de cette refonte visuelle ?

Le changement le plus visible est la disparition de l'ancien onglet "Highlights". Il est remplacé par une nouvelle section baptisée "Hot & New", plus claire et mieux organisée. Fini le mélange d'articles web et de recommandations, ce nouvel onglet se concentre exclusivement sur les sorties récentes de films et de séries.

L'interface y est plus moderne, avec des aperçus vidéo qui se lancent automatiquement (sans le son), des résumés concis et des boutons "Ajouter à la liste" bien visibles. L'ensemble de l'application, des pages de contenu à la recherche, adopte des couleurs plus vives et dynamiques, qui s'adaptent à la palette de couleurs de l'affiche du film ou de la série consultée, une caractéristique typique du Material 3 Expressive.

La télécommande virtuelle a-t-elle été améliorée ?

La télécommande virtuelle a également été modifiée. Au lieu de s'afficher dans un panneau coulissant, elle occupe désormais tout l'écran, ce qui peut améliorer la prise en main. Malheureusement, cette nouvelle version arrive avec un défaut de taille.

Un bug casse la fonctionnalité d'appui long sur le bouton "Select". Cette régression est loin d'être anecdotique, car elle empêche d'accéder à certains menus contextuels dans des applications comme YouTube. C'est un problème qui n'existait pas dans les versions précédentes et qui devra être corrigé rapidement par les développeurs.

Quand cette mise à jour sera-t-elle disponible pour tous ?

Comme souvent avec ce type de refonte, le déploiement est progressif. Pour l'instant, seule une poignée d'utilisateurs a reçu la mise à jour 4.39. Google n'a pas communiqué de calendrier précis pour une disponibilité générale.

Cette mise à jour, même imparfaite, montre clairement la direction esthétique que prend l'écosystème Google TV. Les utilisateurs devront simplement faire preuve d'un peu de patience, à la fois pour recevoir la nouvelle interface et pour que le bug de la télécommande soit corrigé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le Material 3 Expressive ?

C'est la dernière évolution du langage de design de Google. Il met l'accent sur des couleurs plus vives et dynamiques qui s'adaptent au contenu (Material You), des formes plus arrondies et une typographie plus expressive pour créer une interface plus personnelle et engageante.

Comment savoir si j'ai reçu la mise à jour ?

Vérifiez la version de votre application Google TV dans les paramètres de votre téléphone. Si vous avez la version 4.39 ou supérieure et que l'onglet "Highlights" a été remplacé par "Hot & New", vous bénéficiez de la nouvelle interface.

Le bug de la télécommande est-il très pénalisant ?

Oui, pour les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser l'appui long pour ouvrir des menus d'options, notamment dans l'application YouTube sur leur téléviseur. Pour les usages basiques (navigation, lecture/pause), la télécommande reste fonctionnelle.