Une analyse du code de l'application Google TV par Android Authority met en lumière des chaînes de caractères suggérant l'arrivée prochaine d'une détection d'inactivité. Le but serait de vérifier si vous êtes toujours devant votre écran avant de poursuivre une lecture.

Une idée de la fonctionnalité

D'après les lignes de code découvertes, Google TV pourrait afficher une alerte après une certaine période sans interaction avec la télécommande. Les messages exhumés sont assez explicites.

" Juste une vérification. Cette chaîne va s'arrêter parce que vous n'avez pas utilisé la télécommande depuis un moment " et la question " Regardez-vous toujours ? ".

L'utilisateur aurait alors le choix de cliquer sur " Continuer à regarder " pour poursuivre son visionnage. Sans réponse, la lecture serait interrompue.

Quelques avantages en perspective

Un intérêt serait d'éviter le binge-watching involontaire en raison d'un endormissement, et pour ne pas avoir à retrouver ultérieurement tout ou partie d'un épisode manqué.

Par ailleurs, la mise en pause automatique pourrait s'inscrire dans un contexte d'économies d'énergie, en mettant l'appareil en veille plus rapidement.

Une inspiration du côté de Netflix

Plusieurs détails restent à éclaircir, dont le champ d'action potentiel de la fonctionnalité selon la nature du contenu consulté. La durée d'inactivité avant l'apparition du message n'est en outre pas encore connue.

Avec des fonctionnalités découvertes dans des versions préliminaires, rien ne garantit qu'elles verront effectivement le jour. Netflix affiche pour sa part la question " Vous êtes encore là ? ".

Un tel affichage intervient lorsque trois épisodes d'une série ont été regardés d'affilée sans utiliser les commandes du lecteur vidéo ou en regardant Netflix pendant 90 minutes sans interruption.